BE propõe subsídio de alimentação mínimo para todos os trabalhadores

O Bloco de Esquerda (BE) quer tornar obrigatório o pagamento de subsídio de refeição para todos os trabalhadores - do setor público e privado - e, além disso, definir como valor mínimo 4,77 euros, montante tabelado para os funcionários públicos, revela o “Público” esta quarta-feira.

“O objectivo é caminhar no sentido de uma harmonização do progresso entre publico e privado, procurando puxar para cima os direitos de todos”, disse José Soeiro, um dos deputados que assina o diploma entregue na Assembleia da República na sexta-feira, ao “Público”.

Segundo os bloquistas, “a lei deve definir patamares mínimos” que garantam direitos iguais para todos os trabalhadores.

Hoje em dia, o valor mínimo do subsídio de alimentação para a função pública serve de referência para o sector privado.

Dado que o pagamento do subsídio de alimentação não é obrigatório há muitos trabalhadores deixados de fora, nota o diploma do BE.