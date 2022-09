Português infetado com vírus no Japão irá abandonar cruzeiro esta madrugada

O cidadão português infetado com o novo vírus e retido num navio no Japão será transportado para uma unidade hospitalar local esta madrugada, segundo as informações avançadas pela Direção-Geral da Saúde, em conferência de imprensa realizada esta segunda-feira.

Relativamente aos outros portugueses retidos no mesmo navio, Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, afirmou que os testes realizados a três deles deram negativo mas há um quarto cidadão com nacionalidade portuguesa que se encontra infetado com o novo vírus, não tendo apresentado sintomas quando foi submetido a exames.

Aeroportos mantêm-se sem medidas de controlo de passageiros

Questionada sobre novas medidas de segurança dado o aparecimento de casos de infeção em Itália, Graça Freitas descartou a possibilidade de serem adotadas medidas de controlo das chegadas nos aeroportos portugueses, referindo que esta apenas prevista a distribuição de folhetos, cartazes e “indicações genéricas” aos passageiros.

“Enquanto não tivermos outras indicações por parte da União Europeia, a nossa intenção é reforçar a informação aos passageiros que chegam a Portugal, vindos de Itália ou de outra zona afetada”, afirmou Graça Freitas, já depois de ter admitido, logo no início da conferência de imprensa, que “a preocupação e o risco em relação ao vírus aumentaram, porque existem mais focos da doença fora da China”.

Perante a insistência de alguns jornalistas presentes na reunião a respeito de outras medidas de segurança, incluindo o controlo da temperatura de determinados passageiros, Graça Freitas respondeu que uma medida dessa natureza “seria pouco eficaz” porque permitiria “detetar poucos casos”, além de que “há pessoas infetadas que não chegam a ter febre”.

A DGS também não tenciona alargar a recomendação sobre as viagens para a China — que não devem ocorrer a não ser que seja mesmo necessário — a outros países afetados pelo vírus. E isso, explicou Graças Freitas, porque “a OMS [Organização Mundial de Saúde] também não está a fazê-lo e porque essa decisão tem que ver com o risco que as pessoas estão dispostas ou não a ter”. Ainda assim, todos aqueles que viajarem para zonas onde o risco é maior devem “perceber quais as indicações e medidas tomadas por esse país em concreto”.

Linha de apoio ao médico será “reforçada”

Além da distribuição de panfletos em voos oriundos da China e também de Itália, será também reforçada a linha de apoio ao médico (em que médicos respondem às dúvidas de outros médicos que possam estar em contacto com pessoas com suspeita de infeção), avançou a diretora-geral da Saúde. “Temos de equacionar medidas em função do risco e o reforço de medidas pedagógicas e de aconselhamento parece-nos, por enquanto, suficiente.”

O que também será reforçado é o número de ambulâncias do INEM, anunciou ainda Graças Freitas, que aproveitou a conferência de imprensa para detalhar a chamada resposta de segunda linha ao vírus, e que inclui hospitais na zona norte (Porto) e centro do país (Coimbra e Lisboa).

Além do Hospital S. João, no Porto, também o Hospital Curry Cabral, em Lisboa, e o hospital no Funchal estarão em breve capacitados para fazer análises a casos suspeitos de infeção (no Porto esses testes já são feitos).