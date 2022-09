Covid-19. Novo caso do S. João com resultado negativo

O caso suspeito de infeção com Covid-19 que deu esta segunda-feira entrada no Centro Hospitalar Universitário de São João deu negativo, soube o Expresso. Este foi o segundo caso suspeito de um cidadão recém-chegado de Itália a entrar no Hospital de S. João em menos de 24 horas e, mais uma vez, o resultado da análise teve resultado negativo.

São, assim, 14, os casos suspeitos registados em Portugal até ao momento, todos com resultado negativo. Fora deste número estão os 20 portugueses repatriados da cidade de Wuhan, o epicentro da epidemia, na China.

Nestes dois internamentos, já foi o Hospital de São João, no Porto, a fazer as análises de despiste do coronavirus, até agora a cargo do Instituto Ricardo Jorge, uma solução que permite agilizar a obtenção de resultados.