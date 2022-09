É uma estrela? Um avião? Não, é um satélite de Elon Musk

Por agora são ‘apenas’ 300 satélites, mas a ideia é que o número aumente a cada mês que passa com o lançamento de conjuntos de 60 aparelhos, até se atingir os 12 mil satélites em órbita em meados desta década. Dentro de alguns anos poderão totalizar 40 mil. É este o plano de Elon Musk, o multimilionário sul-africano dono da Tesla e fundador da Space X, para que a internet de alta velocidade chegue a todos os sítios do mundo onde ainda não existe ou é lenta ou muito cara.

Esta megaconstelação está em construção acelerada desde que arrancou, em maio de 2019. Na passada segunda-feira realizou-se o último lançamento a bordo do foguetão Falcon 9, da Space X, a partir de Cabo Canaveral, na Florida. O próximo pode ocorrer dentro de duas semanas. Se pensarmos que neste momento existem cinco mil satélites a girar à volta da Terra (1900 ativos), facilmente se tem a noção da dimensão do projeto de Musk e do impacto que pode ter.

