41% dos portugueses sentem-se aquém das suas expectativas

Quatro em cada 10 portugueses (41%) sentem-se longe das expectativas que tinham para a fase da vida em que estão. Ganham menos do que esperavam, têm um emprego mais instável ou dependem da ajuda financeira da família — são esses os principais motivos. A sensação de ‘estar aquém’ é partilhada por 40% dos jovens dos 25 aos 34 anos, mas também por quase metade da geração dos pais (47%), que viram as suas carreiras andar para trás e as vidas dos filhos deixar de andar para a frente por causa da crise. É esta uma das conclusões do estudo realizado pelo C-Lab (The Consumer Intelligence Lab), projeto que estuda o comportamento dos consumidores portugueses e serve de guia para algumas das principais marcas nacionais anteciparem tendências.

“Considera-se ‘aquém’ a pessoa que investiu na sua formação sem ter alcançado, ou tendo perdido, as condições de vida a que se propôs, segundo várias determinantes de lugar social: profissão ou trabalho, rendimento, conforto material, projeto fami­liar, emancipação dos filhos e autonomia financeira”, define o estudo “Vidas Aquém”, com base num inquérito feito online a 997 indivíduos com idade igual ou superior a 25 anos.

