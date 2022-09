Quase 30 mil portugueses já fizeram testamento vital

Há quase duas décadas que Portugal consagra a possibilidade de cada cidadão decidir como quer ser tratado. A escolha é respeitada pelas equipas médicas mesmo que tenha como consequência abreviar a vida. Recusar quimioterapia contra o cancro, reanimação, suporte de funções vitais, cirurgia ou transfusão de sangue são alguns dos exemplos. Excluída está a possibilidade de decidir o momento exato para morrer.

Os dados mais atuais, desta semana, indicam que 29.853 portugueses têm testamento vital ativo, estando as mulheres em maioria (19.640) e a faixa etária dos 65 aos 80 anos com mais expressão.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções existentes e tenha acesso a todos os artigos