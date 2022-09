Portugal na Arca de Noé dos vegetais

Fecham-se as caixas azuis, verificam-se os rótulos, colam-se os autocolantes com a bandeira portuguesa. Proveniência: Banco de Germoplasma Vegetal, Portugal. Destino: Banco Mundial de Sementes, Svalbard, Noruega. Lá longe, na última cidade habitada do norte do mundo, estão conservadas entre rocha gelada, dentro de um bunker de betão, quase um milhão de sementes que asseguram parte da biodiversidade vegetal de quase todos os países do mundo. Portugal já depositou sementes em Svalbard duas vezes - no dia 25 de fevereiro vai depositar mais uma encomenda de 972 amostras.

Já lá estão centenas de sementes de feijão, fava e milho. Segue agora mais milho (780 amostras), mais feijão (60 amostras) e uma coleção preciosa de trigo (92 amostras), cuja primeira semente foi recolhida em 1930. “É muito interessante ver o interesse dos agricultores, muitos deles novos, nestas sementes ancestrais. Há muitos chefes que nos visitam, jovens interessados em começar a sua própria produção biológica, padarias que querem incluir estas sementes no fabrico”, diz a diretora do centro, Ana Maria Barata, e engenheira responsável pela alquimia genética que aqui se passa todos os dias. Há um dizer antigo, herdado de quem cultiva a terra e recuperado pela engenheira: “Quem tem sementes, tem o poder. A nossa alimentação depende do que temos aqui guardado”.

Estamos a poucos quilómetros do centro de Braga, num dos maiores bancos de sementes do mundo. Apenas 10% dos cerca de 1750 bancos mundiais de armazenamento de sements têm mais de 10 mil amostras, aqui há perto de 48 mil, provenientes de cerca de 120 espécies diferentes. Só de milho existem mais de 2.000 amostras, outras 1.700 são de feijão.

Em caixinhas pequenas, na sala de limpeza e separação de sementes, vemos feijão preto, feijão branco com pintas castanhas - “papo de rola”-, feijão-frade, feijão pequenino e com vários tons de castanho - “feijão carica” -, feijão castanho com a casca brilhante - “feijão farrobo”. Logo ao lado está o milho, a semente mais importante deste centro - e a mais importante do país já que, em caso de emergência climática, guerra ou catástrofe natural, Portugal é responsável pelo fornecimento de sementes de milho para a replantação das culturas de todos os países da bacia mediterrânea. “O nosso milho tem características que se adaptam perfeitamente a vários climas. Não foi melhorado geneticamente para tal, é mais robusto já de origem”, explica a engenheira. O milho de Tavira é gordo e de um amarelo forte, o milho negro é mais pequeno e tem a ponta vermelha. Há milho totalmente branco, parece pintado - “milho branco pérola”, e milho “normal” aqui com a etiqueta de “milho de pipoca”. Aqui trabalha-se com coisas vivas - o trabalho germina e cresce e isso vê-se: ao microscópio, em tubos de ensaio ou na terra.

Amélia Coutinho é uma das primeiras pessoas a ver as sementes, depois de recolhidas junto dos agricultores que se disponibilizam para receber os representantes do banco e doar alguma da diversidade das suas terras. Está a separar sementes de cenoura silvestre: com um cartão coloca de um lado as viáveis e mais longe a matéria não-viva e as que estão estragadas. “Está a ver estes pauzinhos? Esses não são precisos, o que é preciso é o que lá vem agarrado. Há 45 anos que faço este trabalho, é preciso conhecer bem cada semente e é preciso uma enorme minúcia”. O banco abriu em 1976, e no início o foco era apenas a conservação das várias espécies de milho, agora há quase tudo: alho, pereiras, macieiras couves, linho, cevada, ervilha. Depois da limpeza segue-se a secagem, a embalagem e a conservação num enorme frigorífico com constante temperatura negativa. Em paralelo, as engenheiras do banco vão também fazendo controlos periódicos de viabilidade das sementes, através de um processo de germinação para ver se as sementes estão em bom estado ou é preciso regressar à terra para recolher exemplares mais fecundos.

O crescimento populacional mundial, que se prevê que vá atingir 9 mil milhões em 2050, exige mais alimentos, maior produção, maiores rendimentos. Em simultâneo, a urbanização está a roubar espaço ao cultivo, ao mesmo tempo que gigantes monoculturas, muitas vezes de sementes geneticamente modificadas, vão tirando hectares às pequenas plantações onde estas sementes mais antigas, mas economicamente menos apelativas, podiam sobreviver. Se a isto juntarmos o desafio ambiental das alterações climáticas, é fácil ver porque é que a biodiversidade está ameaçada. Maria do Céu Albuquerque, ministra da Agricultura, veio fechar as caixas que seguem para a Noruega - e traçou as prioridades para a legislatura nesta matéria: “Estamos a criar condições para a biodiversidade mundial e para garantir que as nossas próprias espécies originais não se perdem”. A sustentabilidade e as alterações climáticas, dois assuntos que vão ocupar as páginas do Expresso nos próximos 100 dias, são, garante a ministra, uma preocupação: “As alterações climáticas vão causar cada vez mais desastres naturais que podem levar à perda desta biodiversidade. No caso de haver um problema, este germoplasma vegetal pode ser disponibilizado para podermos continuar a ter uma alimentação segura”.

Segundo a lista de espécies vegetais “Plant List”, as plantas correspondem a 80% da dieta humana. Há 350 mil espécies vegetais reconhecidas, 30 mil das quais são comestíveis, sendo 7.000 cultivadas ou colhidas na natureza como alimento. Mas 95% das calorias que consumimos provêm de apenas de apenas 30 dessas espécies - e 60% dessas estão concentradas no milho, trigo, arroz, o trigo e batata. Se não preservamos várias espécies de cada um destes alimentos, capazes de resistir a “maus tratos” climáticos, episódios como uma praga de insectos, um ano de seca extrema ou a subida do nível das águas do mar a alimentação de milhões de pessoas pode estar em risco - principalmente se se alimentarem de um número muito reduzido de tipos de vegetais ou tubérculos. A grande fome de 1845, na Irlanda, por escassez de batata, é um exemplo dos perigos da monocultura.