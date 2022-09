Itália em alerta máximo com dois casos mortais de coronavírus

Um cidadão italiano de 78 anos que estava infetado com o coronavírus Covid-19 morreu este sábado, na região de Veneto, em Itália, tornando-se na primeira vítima mortal naquele país devido ao surto e a segunda na Europa, segundo a agência Lusa. Esta manhã, foi confirmada uma segunda morte em Itália, de uma mulher da região da Lombardia.

O Ministério da Saúde italiano já decretou medidas de emergência em nove cidades na região da Lombardia e de uma em Veneto, que envolvem o encerramento de locais públicos como bares ou escolas.

As autoridades italianas já tinham confirmado que havia 16 pessoas infetadas pelo coronavírus Covid-19 e outras 250 estavam em observação, e encerraram espaços públicos em pelo menos 10 cidades.

De acordo com o ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, o primeiro homem que morreu esta manhã em Itália já estava internado há 10 dias devido a problemas de saúde que não estavam relacionados com o novo coronavírus, mas contraiu, entretanto, o Covid-19.

De acordo com a imprensa italiana, às 22h00 deste sábado, há 64 casos de infeção confirmados em Itália: 46 na Lombardia, 15 no Venetto, um em Roma, outro em Turim, e outro no Piemonte.

nicola fossella

109 pessoas mortas na China nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas morreram pelo menos 109 pessoas na China, elevando os mortos pelo surto a 2.345. Na Coreia do Sul, registaram-se este sábado 142 casos novos.

A primeira morte na Europa pelo novo coronavírus ocorreu em 15 de fevereiro em França, com um turista chinês, originário da província de Hubei, onde começou o surto.

O coronavírus Covid-19 já infetou mais de 76 mil pessoas a nível mundial desde que foi detetado. As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.