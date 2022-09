40 mil pessoas esperadas no primeiro Carnaval dos Caretos de Podence com o selo da Unesco

A primeira edição do Entrudo Chocalheiro com o selo da UNESCO, depois de ter sido classificado como Património Cultural Imaterial da Humanidade, arranca este sábado e vai estar nas ruas de Podence até terça-feira.

Durante quatro dias, aquela aldeia acolhe aquele que é considerado o Carnaval mais genuíno de Portugal, num evento onde a Câmara de Macedo de Cavaleiros espera mais de 40 mil visitantes.

Organizado pela Associação Grupo Caretos de Podence, com a colaboração da Câmara, da União de Freguesias de Podence e Santa Combinha e do Instituto Português do Desporto e Juventude, o programa do "Entrudo Chocalheiro" contempla passeios e visitas ao Geopark Terras de Cavaleiros; Geocruzeiros na Albufeira do Azibo; a Ronda das Tabernas; o Pregão Casamenteiro; a Queima do Entrudo; o Desfile de Marafonas e o Festival do Grelo, que conta com a adesão de 26 restaurantes do concelho.