Um português num “país esquecido” a combater o maior surto de sarampo do mundo: “É preciso fazer muito mais para acabar com esta epidemia”

Acordar às cinco ou seis da manhã, escutar o primeiro briefing pelas sete e regressar perto das nove da noite. É viver a 1000% para a missão. É ver o que não estava preparado para ver. E tentar tudo, e nunca ser suficiente. Esta é a vida de João Godinho Martins, um português que está em Matadi, no Congo Central, a coordenar as equipas de emergências da organização Médico Sem Fronteiras no combate ao surto de sarampo que já matou, no último ano, mais de 6000 pessoas. "O início das intervenções, quando há um pico de violência ou de epidemia, são sempre complicados."

Onde está e em que missão?

Estou em Matadi, uma cidade no Congo Central, é uma das províncias da República Democrática do Congo (RDC). Fica entre o norte de Angola e Cabinda. Sou coordenador de emergências. A Médicos Sem Fronteiras (MSF) tem missões regulares nos diferentes países. Normalmente há missões regulares, que estão implementadas há bastante tempo e com projetos em diferentes áreas. Quando existem emergências, seja em países onde a MSF não trabalha ou onde trabalha mas as equipas regulares não têm capacidade para responder, é deslocada uma equipa de emergência. Sou chamado para este tipo de cenários mais emergencistas. O que faço é coordenação de equipa de emergências.

Está direcionado para o sarampo ou em contexto de emergência geral?

Enquanto coordenador, respondo com os MSF à emergência que existir. Neste caso, em específico, é uma emergência de sarampo. A equipa que constituímos está focada na epidemia do sarampo.

Não é a primeira vez que está na RD Congo...

Eu fui chefe de missão regular em Bukavu, no Kivu do Sul, na zona leste. É uma zona um bocadinho diferente, ainda existe conflito naquela área. Estive lá entre 2018 e março de 2019.

Falemos do sarampo. Os números são brutais.

Sim, os números são incríveis e não aparecem. Fala-se de diversos surtos ao nível dos media, mas, realmente, o sarampo tem passado um pouco despercebido, especialmente nos media ocidentais. São números brutais. Eu cheguei aqui há 48 hora [a entrevista aconteceu na tarde de 20 de fevereiro], fui deslocado, tenho acompanhado o desenvolvimento da situação. A missão já cá estava há mais tempo, mas assumi agora a emergência. Na verdade, depois do início de 2019, o número de pessoas infetadas já vai em mais de 320 mil, com mais de 6000 mortos, em que a grande maioria são crianças. Estamos a falar de números incríveis.

Três quartos dos mortos são crianças, certo?

Sim, de facto é a grande questão. O sarampo pode infetar todos os níveis etários, claro, mas realmente muitas vezes ataca mais crianças, que acabam por ser mais frágeis. Neste caso, na RDC, é isso: 75% serão crianças. Estamos a falar de, em 6000 pessoas, 4500 crianças que morreram no último ano. Para sermos claros em termos de números.

Falei com um colega seu, Karel Janssens [chefe de missão em Kinshasa], e ele disse que lidavam com pessoas que tinham perdido dois, três filhos com sarampo...

É perfeitamente possível porque o sarampo é uma doença altamente contagiosa. Uma pessoa pode infetar, em média, outras 18. É uma doença transmitida por via aérea: falar, tossir, espirrar. Os agregados familiares são à volta de seis, sete pessoas, portanto são famílias numerosas e neste contexto as crianças muito facilmente transmitem o sarampo umas às outras. E depois chegamos a estes números que temos agora.

Será, atualmente, o surto mais implacável?

Neste momento, a nível global, é a maior epidemia de sarampo no mundo. É a maior epidemia dos últimos dez anos na RD Congo. Estamos a lidar com uma epidemia muito severa e com um impacto bastante negativo, como podemos ver pelos números. Em termos de contágio, no coronavírus falava-se numa taxa de reprodução entre duas a três pessoas, se bem que ainda há testes. No sarampo falamos de uma média de 18. A magnitude do contágio é muito maior.

Falámos nessas histórias de pais que perdem filhos. Vocês têm alguma preparação mais específica para lidar com essas pessoas ou parte da sensibilidade de cada um? Há psicólogos?

Numa situação de uma epidemia desta envergadura, ou numa situação de refugiados onde há semelhanças em termos de perda de membros familiares, filhos, a MSF também tem em conta sempre não só a saúde física como a saúde psicológica das pessoas. Muitas vezes temos equipas de psicólogos no terreno. Muitas vezes temos o que se chama os cuidados primários de psicologia: temos psicólogos que recebem as pessoas, os nossos médicos são formados também para poderem auxiliar os pacientes e os familiares nesta fase das suas vidas. Sim, normalmente acontece. Há programas que têm departamentos ou atividades específicas de psicologia, normalmente falamos na área do conflito. No caso da epidemia do sarampo, aqui, ou numa missão de emergência começamos pela parte do tratamento e vacinação, que começará em breve. A parte psicológica não foi vista como uma prioridade neste momento, no sentido de termos psicólogos no terreno.

Posso saber como é a sua rotina?

Normalmente atuamos em zonas onde, muitas vezes, não trabalhávamos antes. São zonas um pouco desconhecidas. No início de uma intervenção, obviamente pode vir uma equipa mista de expatriados e pessoal nacional com quem já trabalhámos, mas são pessoas que são normalmente externas à localização onde estamos. É preciso contratar todo um número de pessoas, sejam profissionais de saúde, profissionais logísticos, para ter capacidade para responder. É preciso montar hospitais, centros de tratamento de sarampo, que são zonas específicas e isoladas dos hospitais que já existem, para que não haja risco de contágio. É preciso toda uma envergadura logística em paralelo com uma resposta médica, e a resposta médica vai obviamente melhorando à medida que a parte logística é montada.

No início de uma intervenção de emergência, e normalmente são por períodos curtos, de alguns meses, toda a gente trabalha a 1000%. O normal é pelas cinco, seis da manhã, as equipas estão a sair da cama e têm o primeiro briefing por volta das sete da manhã; depois o pessoal médico vai para os centros de tratamento; o pessoal logístico para os centros de tratamento e base, na rua também, onde temos agentes comunitários que falam com as diferentes populações. Cada um vai às suas responsabilidades, o dia inteiro, e por volta das sete, oito, nove da noite existe um debrifieng, tudo o que aconteceu no país, quais as mudanças em termos epidemiológicos, os números de casos, é onde partilhamos tudo o aconteceu e nos preparamos para o dia a seguir. São dias de 12, 15 horas. Sete dias por semana.

Trabalhar e dormir.

Exatamente, trabalhar e dormir. São períodos curtos, é um staff com experiência. É isto que fazemos. Quando vimos, o facto de cairmos num sítio onde há uma epidemia muito grande, onde a mortalidade é altíssima, o facto de vermos o que vemos, também nos mantém a energia suficiente para continuar a fazer isto todos os dias.

Quando estão no terreno, as pessoas confiam em vocês? Foi imediato ou houve um processo para ganhar essa confiança?

É complicado, depende do tipo de atividade que temos. Nós acabamos sempre por aparecer quando as coisas não estão bem. Fora de tudo o que é o trabalho médico e logístico, há um grande trabalho feito pelas nossas equipas em termos de interação com as comunidades, de explicar o nosso trabalho, os nossos objetivos e a nossa maneira de fazer, a nossa maneira de interagir, seja com autoridades locais, seja com as próprias famílias nos hospitais ou nas aldeias. Há todo um trabalho que é preparatório e que tem de ser feito ao longo da intervenção. Sem explicar, as pessoas não percebem.

Quão diferente é abordar esta doença ou outras, em emergência ou não, na cidade e nas áreas rurais?

Em termos de contágio e propagação, uma área rural é bastante diferente de uma área urbana. Por um lado, numa área urbana o risco de contágio, por vezes, é maior; há mais densidade populacional, numa área rural é menor, se bem que isto não é lei. Por outro lado, numa área urbana os acessos das nossas equipas são mais fáceis e em áreas rurais temos aqui sitios no Congo Central, nesta província, onde temos de fazer, desde a capital do país até chegar ao paciente ou à pessoa que vamos vacinar, por exemplo, dois dias de carro 4x4, mais algumas horas de mota. Neste momento tenho um enfermeiro, com quem falei ontem, que me dizia que, para chegar a uma determinada aldeia, teve de fazer 10 horas de mota. Teve de dormir lá para voltar no dia a seguir. Esta é a única maneira de chegar às pessoas e de contactar com os nossos pacientes.

É muito violento fisicamente.

É violento. É como lhe digo, as equipas estão preparadas psicológica e fisicamente. Mas é verdade que, para muita gente, ao final de alguns meses em resposta a uma emergência deste género, é pesado.

Há casos de stress pós-traumático?

Obviamente, obviamente. Quem trabalha com os MSF há alguns anos, mais ou menos toda a gente, já passou por situações de fadiga psicológica, mental, em termos das horas de trabalho que damos, em termos do que vemos, especialmente em situações de emergência, quando há mortalidades muito altas, ou quando temos refugiados que chegam feridos, de conflitos. Acaba por ser complicado. Seguramente haverá casos de burnout e stress pós-traumático. Felizmente é uma coisa que, há muito anos para cá, a organização tem muito em conta.

Temos um departamento interno de psicólogos que apoiam as equipas, seja em eventos pontuais -- por exemplo, bombardeamentos -- ou num evento de insegurança, que deixa as equipas numa fase de stress em que precisam de ajuda para a saúde mental. Ou para acompanhá-los: todo o nosso staff é contactado por esta unidade de acompanhamento psicológico no final das missões, para fazer um pouco de debriefing e saber como estão as pessoas e se precisam de mais acompanhamento. Aí sim, obviamente acontecem casos: primeiras missões ou pessoas que já fazem isto há muitos anos. Eu, como coordenador de emergência, tenho o meu colega, o coordenador de recursos humanos, que trabalha comigo e estamos bastante atentos e vamos falando com os coordenadores de cada equipa que está no terreno, percebendo como estão a reagir; se é necessário, tentamos puxá-los para a base central para terem algum descanso; se vemos que não aguentam, temos uma boa rotação de staff, podemos dar descanso a uma pessoa e trazer outra. É muito importante para nós. Sem os médicos não há Médicos Sem Fronteiras.

O João falou em imagens complicadas. Consegue dizer algo que o tenha impressionado especialmente?

Estamos num país que é do tamanho da Europa Ocidental, é praticamente um continente. Os acessos são muito complicados, especialmente na altura das chuvas. Existem zonas onde é muito difícil chegar. Trabalhamos sempre em colaboração com o Ministério da Saúde, é muito difícil para todos chegarmos a determinadas zonas. Temos agora a epidemia de ébola e uma das maiores epidemias de sarampo de sempre. A cólera vai aparecendo. Temos zonas que são zonas de conflito.

Tivemos a situação do Kasai, há uns anos, com os 30 mil refugiados em Angola, onde também estive a responder à emergência no norte de Angola. Aí viam-se pessoas a chegar, crianças a chegarem sozinhas, depois de percorrerem vários quilómetros a pé, com feridas de bala e machete... O início das intervenções, quando há um pico de violência ou de epidemia, são sempre complicados. Vemos as crianças, seja fora do hospital ou nos hospitais, numa situação bastante complicada medicamente. Eu não sou médico, mas muitos médicos dizem "nunca vi um caso de tétano" e, aqui, haver uma criança com tétano é completamente abismal, o sofrimento. Obviamente que isso acaba por tocar. É para isso que cá estamos, às vezes é preciso manter a cabeça fria e continuar a trabalhar para melhorar a situação.

O facto de o sarampo ser menos "sexy" do que o ébola, como dizia ao Expresso o seu colega Karel Janssens (AQUI), para nós enquanto sociedade e media, prejudica o vosso trabalho? Por cá, o sarampo é normal, vivemos noutro mundo...

Claro. Se saímos prejudicados, não sei. Dado o nível de sarampo no Ocidente, especialmente na Europa ou Portugal, onde faz parte, como aqui na verdade, do sistema de vacinação e sendo uma doença erradicada da qual estamos protegidos enquanto população, é difícil para nós percebermos o que é. O ébola teve bastante atenção mediática, mas também ganhou mais atenção mediática quando começou a haver um perigo de passagem do ébola para os tais países ocidentais. Ou a questão do coronavírus, que está num país de desenvolvimento semelhante aos países ocidentais e que tem ligações bastante particulares connosco. Obviamente que as pessoas sentem mais proximidade, enquanto o sarampo, num país esquecido, acaba por não aparecer tanto. Não lhe sei dizer quem é que sairá prejudicado por isto, a verdade é que num ano houve 6000 mortos. E continua a ser preciso fazer muito mais, a epidemia não está controlada. É preciso fazer muito mais para acabar com esta epidemia.

A comunidade internacional faz o suficiente? Há pouco associava a atenção mediática a fundos, a mais poder, a pelo menos mais intervenção de países importantes...

A MSF vive quase a 100% de fundos privados, são fundos dados por famílias para as nossas intervenções, incluindo a do sarampo. É óbvio que, sem o apoio das pessoas, não conseguimos trabalhar. É óbvio que, se as pessoas não compreenderem a magnitude de uma determinada emergência, mais dificilmente contribuirão para a resolver. Obviamente que uma ausência de interesse mediático e, portanto, uma ausência de compreensão por parte do público geral sobre o que significa uma epidemia de sarampo, que significa 6000 mortos num ano, tem obviamente impacto em nós, como um dos elementos de resposta. A resposta é liderada pelo Ministério da Saúde local e pela Organização Mundial de Saúde. Existe toda uma multitude de atores envolvidos e temos todos de continuar a fazer mais. É preciso mais meios, obviamente.

Quais são os maiores obstáculos ao seu trabalho? O que lhe tira o sono?

Neste momento, aqui nesta região, é definitivamente o acesso. É bastante complicado. É uma zona bastante remota, há sítios com estradas pelas quais não passam carros há várias dezenas de anos. As populações vivem num meio bastante, bastante rural. É difícil chegar a toda a gente e é difícil fazê-lo rapidamente. Queremos chegar a todos o mais depressa possível e queremos baixar a mortalidade, e queremos acabar com a mortalidade o mais rápido possível. São os nossos objetivos e por vezes é complicado fazê-los acontecer.

O que é que as pessoas por cá, na Europa e no mundo mais a cor de rosa, não sabem sobre o surto de sarampo e deveriam saber?

O que não se sabe tanto e deveria saber resume-se a isto: é um surto de uma epidemia para a qual existe uma vacina, para a qual existe tratamento, e com a qual morreram mais de 6000 pessoas no último ano.

E como é que se explica isso? Essas mesmas pessoas perguntavam, então, porque é que não é só chegar aí com a vacina e...

Porque há diferentes fatores que justificam isto. Não vou entrar em geopolítica, mas é verdade que existe um aprovisionamento irregular de medicamentos e de vacinas. A cobertura vacinal não é fácil. Vivemos num país que tem condicionamentos a nível de eletricidade, por exemplo. Sem electricidade não há cadeia de frio, sem cadeia de frio não há vacinas… Os meios logísticos são muito limitados. Determinados contextos locais aceleram a propagação da epidemia (conflitos armados ou o recorrente deslocamento de populações como consequência dos conflitos armados). É um país muito grande, com uma população muito vasta, com dificuldades de acesso enormes e com dificuldades a vários níveis, sejam financeiras ou geográficas. É toda uma problemática...