Quase um milhão de euros entregues a vítimas de crimes violentos

A Comissão de Proteção de Vítimas de Crimes entregou 845 mil euros em adiantamentos de indemnizações a pessoas que foram alvo de crimes violentos e de violência doméstica durante o ano de 2019. Os números foram avançados ao Expresso por Carlos Anjos, presidente da comissão.

Esta entidade, que depende do Ministério da Justiça e a quem compete a concessão de adiantamentos da indemnização a vítimas de crimes violentos e de violência doméstica, refere que os montantes foram atribuídos a 47 vítimas de crime violento e a 81 alvo de violência doméstica. "Das 47 vítimas de crimes violentos indemnizadas, a maioria delas, cerca de 52% são menores de 18 anos, crianças que viram um dos progenitores ser morto na sequência de crimes de violência doméstica", ressalva esta instituição.

Em 2019, entraram na comissão 331 processos de crimes violento e de violência doméstica. E foram concluídos 249.

Os responsáveis da Comissão de Proteção de Vítimas de Crimes salientam que estas indemnizações "ajudam as vítimas desses tipos de crimes a minorar os danos sofridos na sequência do crime de que foram vítimas".

Estes números surgem a pretexto do Dia Europeu da Vítima de Crime, que se assinala este sábado. "Este dia foi criado pelas instâncias europeias para recordar e assinalar os direitos de todas as pessoas que foram e que são vítimas de crime. Não podemos esquecer, devendo ter sempre bem presente, que todos os anos milhões de crianças e de adultos, homens e mulheres, de todos os estratos sociais, pobres e ricos, de todas as raças, de todos os credos, sofrem as mais terríveis agressões às mãos de gente sem escrúpulos, às mãos de simples criminosos. É também necessário perceber e compreender que qualquer um de nós, qualquer pessoa, pode, independentemente da sua condição social, ser vítima de qualquer tipo de crime", salienta a Comissão.