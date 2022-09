Morreu o deputado do PS e ex-presidente da Câmara da Figueira da Foz João Ataíde das Neves

Morreu o deputado João Ataíde das Neves, ex-secretário de Estado do Ambiente e que era atualmente deputado do PS na Assembleia da República. A informação foi confirmada ao Expresso por fonte do grupo parlamentar do PS.

Ainda esta quarta-feira, o deputado natural da Figueira da Foz votou os cinco projetos-lei sobre a eutanásia — no caso da proposta do PS, João Ataíde foi um dos sete deputados do grupo que se abstiveram.

João Ataíde das Neves nasceu em 1958 e licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra, tendo depois concluído uma pós-graduação em Direito do Setor Empresarial do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Entre 1991 e 2002 exerceu as funções de juiz para o Círculo Judicial da Figueira da Foz, assumindo, depois, o cargo de diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária de Coimbra, sendo em 2004 nomeado diretor Nacional Adjunto da mesma polícia no Porto.

Regressou, no ano seguinte à Figueira da Foz, onde foi nomeado juiz auxiliar para o Tribunal da Relação de Coimbra e, em 2007, juiz desembargador do Tribunal da Relação do Porto, tal como em 2008, no Tribunal da Relação de Coimbra. Por lá ficou até concorrer como independente, pelas listas do PS, à presidência da Câmara da Figueira da Foz, que venceu. Foi autarca da Figueira durante quase dez anos, até outubro de 2019, quando entrou para a secretaria de Estado do Ambiente em substituição de Carlos Martins, que se demitiu na sequência do caso da nomeação de um primo.

João Ataíde não foi reconduzido no cargo de secretário de Estado, tendo ficado como deputado na bancada parlamentar do PS. Os votos sobre a eutanásia, nos quais se absteve, foram os últimos atos públicos.