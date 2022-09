“Porto, a cidade que mudou o país.” As últimas palavras de Pedro Baptista, regionalista confesso, ao Expresso

Em declarações ao Expresso esta quarta-feira, horas antes de morrer, Pedro Baptista não escondeu o orgulho de comissariar as comemorações do bicentenário Revolta Liberal de 1820, a convite de Rui Moreira, desafio que “aceitou sem hesitar”. O deputado municipal do movimento independente 'Porto, O Nosso Partido' destacou a importância de as celebrações terem início com uma exposição muito especial - '1820. Revolução Liberal do Porto' -, que vai ser inaugurada esta quinta-feira por Rui Moreira, já sem a sua presença, ao final da tarde, na Casa do Infante.

“Era muito importante ter uma mostra vista a partir de fontes históricas e do olhar do Porto, a cidade que mudou o país, apesar da resistência inicial de Lisboa”, sustentou Pedro Baptista.

“Mais do que uma efeméride, a importância desta exposição é que parte visão do seu criador, o Porto, em vez de ter como ponto de partida a narrativa de Lisboa”, referiu ainda ao Expresso, recordando que foi no Porto que nasceu a Junta Provisional do Governo Supremo do Reino, que governou o país durante 40 dias até ao reconhecimento dos militares da capital ao levantamento da Invicta.

“Foram 40 dias de propaganda intensa a partir do Porto e de Coimbra, onde se instalou o Governo provisório, até aos militares de Lisboa reconhecerem a justa causa da revolta das gentes do Porto, depois da tentativa de empalmarem o movimento portuense que abriu caminho ao constitucionalismo ao Portugal moderno”, acrescentou.

Pedro Baptista, anti-centralista e regionalista confesso, sublinhou ainda que a Revolução Liberal marcou o Porto e o país até hoje, destacando que foi uma revolução pacífica e profundamente ideológica. O ex-deputado independente eleito pelo círculo do Porto deixa por concluir uma obra em que pretendia dar resposta ao sentido atual do liberalismo, tendo lamentado que o PSD se tenha abstido no voto de louvor proposto pela Iniciativa Liberal às comemorações lançadas pela Câmara do Porto na Assembleia da República, na passada semana.