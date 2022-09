Morreu Pedro Batista, comissário das comemorações da Revolução Liberal do Porto de 1820, que arrancam esta quinta-feira, confirmou ao Expresso fonte da Câmara do Porto.

Pedro Batista terá sido vítima de doença súbita, esta madrugada, em casa, no Porto.

Pedro Batista era esperado esta manhã, às 11 horas, na Casa do Infante, para uma visita prévia à exposição que recorda a Revolução Liberal de 24 de Agosto, no Porto, e marcava o arranque das comemorações na cidade, Às 18h, mas não compareceu. Terá sido vítima de doença súbita esta madrugada, na sua casa, no Porto.

A autarquia reage "com consternação à notícia" que coincidiu com a visita à exposição, onde era já aguardado pelo do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

Pedro Luis da Rocha Baptista, um dos fundadores na clandestinidade do jornal 'O grito do Povo', de oposição ao Estado Novo, e da Organização Comunista Marxista Leninista Portuguesa (OCMLP), morreu poucas horas antes de inaugurar '1820'. Revolução Liberal do Porto'.

Nascido na Foz, a 20 de abril de 1948, foi deputado do PS, eleito pelo círculo do Porto. Licenciado e doutorado em Filosofia, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, lançou, em 2014, o seu livro de memórias 'Da Foz velha a 'O Grito do Povo', em 2014, numa cerimónia que contou com a presença do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, nos Paços do Concelho.

Mas a par deste livro, onde relata os tumultos estudantis que deram o mote aos protestos de 1969, em Coimbra, soma, na sua bibliografia, títulos como Ao Encontro de Halley, Sporá, O Caveleiro Azul, Pessoas, Aimais e Outros que Taus e Centenário Garbiru.

No ensino, foi professor, investigador-coordenador no Instituto de Filosofia da UPorto e investigador-colaborador do Centro de Estudos do Pensamento Português da Universidade Católica.

Na vida política, foi dirigente estudantil de 1968 a 1971, co-fundador de O Grito do Povo, em 1971, mas também foi preso político, submetido à tortura do sono, deportado em 1973. A revolução de Abril trouxe de volta ao país o homem que gostava de se definir como "antifascista" Entre 1995 e 1999 foi deputado independente na bancada socialista na Assembleia da República e, mais, tarde, em 2011, voltou a ser candidato pelo Porto, mas pelo Partido Democrático do Atlântico, em defesa da regionalização e de um "Portugal mais harmonioso".

No futebol, era adepto convicto do Futebol Clube do Porto e foi comentador desportivo na televisão.

Artigo atualizado às 14h19