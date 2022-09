Fast-food dá mais vontade de continuar a comer depois da refeição. E afeta a memória

Consumir uma dieta rica em açúcar e gordura diminui o funcionamento da memória. Além disso, faz ter vontade de continuar a comer mesmo depois de a pessoa já estar satisfeita, pois impede um componente do cérebro, o hipocampo, de bloquear a recordação de quão apetecíveis são certas comidas, como deveria fazer nessa altura. Estas duas conclusões surgem um estudo agora publicado na Royal College Open Science e representam um novo alerta para os riscos da fast-food e da dieta ocidental em geral.

Assinado por Richard Stevenson, da Universidade Macquarie, Sidney, e outros seis autores, o estudo acompanhou 110 estudantes com idades compreendidas entre 20 e 23 anos que antes se alimentavam de forma saudável. Metade deles foram postos a comer fast-food e bolachas belgas durante uma semana. No final, quando lhes foram administrados testes de memória, os estudantes que mantiveram a sua dieta normal obtiveram resultados melhores do que os outros. Estes também tinham uma tendência maior para querer comer fast-food após terminarem uma refeição.

Carlos Ribeiro, investigador do programa de neurociência da Fundação Champalimaud que estuda os efeitos da nutrição no cérebro, focando-se especialmente nos processos de tomada de decisões, não pareceu ficar surpreendido com as conclusões do trabalho, apesar de, quando prestou declarações ao Expresso, ainda não o ter lido.

"É uma área onde há muitos estudos neste momento", diz. "Sem comentar o estudo em concreto, posso dizer, em geral, que o que se come tem um efeito direto no funcionamento do cérebro, e o hipocampo é uma zona do cérebro muito importante para a parte cognitiva, sobretudo para a memória. No entanto, embora saibamos que existem efeitos do que se come, quais eles são exatamente, qual é a contribuição para aspetos de comportamento, por exemplo, ainda estamos a começar a compreender. Neste momento, o que se está a fazer é uma lista desses efeitos. Mas os mecanismos ainda não conhecemos muito bem".

Fala em estudos que confirmam que, quando se ingere comida processada, em particular fast-food, há mais tendência para querer voltar a comer do que quando se ingere comida de outro tipo. "A comida fast-food tem poucas proteínas e é sobretudo a proteína que dá ao cérebro o sinal de que os nutrientes dentro da comida são suficientes. Mas um problema dos estudos de nutrição é que não são muito claros. O problema é terem mais açúcar e gordura ou terem falta de outros nutrientes, como a proteína? Os detalhes são importantes. O que posso dizer é que a comida fast-food tem, a longo prazo, um efeito mais baixo de saciedade, pelo que há uma tendência para comer mais quando se come fast-food".

Efeitos sobre a ansiedade e a tomada de decisões

Que outros efeitos tem a comida sobre o cérebro? "Em geral, há efeitos fortes sobre a ansiedade e sobre a tomada de decisões que envolvem riscos, por exemplo". O efeito é no sentido de assumir mais riscos? "Depende das condições. Às vezes é uma tendência para se ser mais conservador, outra vezes mais aventureiro. Depende muito da situação". Em relação à ansiedade também pode variar bastante. "Podemos dizer que altera os níveis de ansiedade, mas em que direção não é muito claro", explica.

O investigador refere ainda efeitos sociais, ou seja, no modo como nos relacionamos com os outros. Aqui não está a falar daqueles efeitos sociais da obesidade que são há muito conhecidos. "Não. São efeitos imediatos, ao fim de horas ou de poucos dias. Não estamos a falar de pessoas que alteraram a sua dieta durante seis meses".

Avisa que os efeitos vêm muito da pessoa. "Há um estudo que comprova que a maioria das pessoas, quando come chocolate, tem um nível de glicemia que sobe. Mas há quem coma chocolate e tenha uma descida do nível de açúcar no sangue. Os efeitos da nutrição são muito complicados no ser humano. É por isso que a maioria dos estudos de alta qualidade são feitos em modelos de animais".

Os efeitos mais drásticos verificam-se com nutrientes como o açúcar e a gordura, ou também se produzem com uma alimentação mais cuidadosa? Uma dieta vegetariana, por exemplo, também pode ter efeitos notórios sobre o cérebro? Esta não é uma forma adequada de pôr a questão, segundo Carlos Ribeiro. "O problema de comparar a comida vegetariana com a carnívora é que mudam tantos nutrientes que se torna difícil tirar uma conclusão sobre qual o nutriente que produz o efeito. O que se faz mais é comparar tipos de nutrição - por exemplo, a dieta mediterrânica e a fast-food. Mas é claro que também aí há muitos nutrientes que mudam, e uns dizem que é azeite, outros que é o açúcar... É difícil".

A dieta como fator na terapia

No que toca à demência, Carlos Ribeiro diz que não existem conclusões muito fortes. "Na demência, vemos o efeito nos pacientes, mas se queremos relacionar com o estilo de vida temos de saber qual era o estilo de vida há vinte anos. É complicado fazer associações".

Aqui, o fator decisivo, mais do que determinadas comidas, pode ser a obesidade em si mesma. "Em gente que tem problemas metabólicos, sobretudo de diabetes, pode não ser claro se o problema é a dieta", diz. "Por outro lado, quando uma pessoa tem uma nutrição mais equilibrada, em geral também é alguém que faz desporto, que é ativo. O nível de atividade desportiva tem uma associação com o nível de probabilidade de ter doença mais tarde. Agora, se isso vem do desporto ou da dieta... Só com animais de laboratório se podem fazer experiências em condições mais controladas".

Quanto à associação entre a dieta e o cancro, o investigador confirma-a: "Um dos fatores de risco mais fortes para ter cancro é a obesidade". Uma vez mais, a causalidade não é forçosamente evidente; em relação à carne vermelha, por exemplo, as opiniões dividem-se. Também é preciso continuar a fazer estudos.

Aliás, Carlos Ribeiro lembra que os efeitos da alimentação nem sempre são negativos. Em certos tipos de cancro, dietas específicas, por exemplo baixas em aminoácidos - isto é, em proteína - poderão vir a ser associadas à quimioterapia para melhorar os seus efeitos. "Um potenciamento muito forte", é a expressão que utiliza.