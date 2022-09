Eutanásia. De 1995 a 2020, os dez momentos que marcaram a discussão

1995: O início da discussão

Uma evidência: a eutanásia não é um tema novo em Portugal. Se recuarmos 25 anos, até 1995, é possível encontrar já naquela época um parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) relativo à despenalização da morte medicamente assistida – ou seja, sete anos antes da Holanda se tornar, em 2002, o primeiro país europeu a despenalizar a eutanásia e o suicídio assistido.

Ontem, como hoje, a CNECV era contra a eutanásia. “A aceitação da eutanásia pela sociedade civil e pela lei” conduziria “à quebra de confiança que o doente tem no médico e nas equipas de saúde e poderia levar a uma liberalização incontrolável de ‘licença para matar’ e à barbárie”, defendia o parecer.

2010: Debata-se uma coisa, não duas

Desde o tiro de partida para a discussão, foram necessários quinze anos de gestação para que o tema fosse, mais uma vez, debatido na praça pública - salvo breves menções, principalmente por parte do Bloco de Esquerda.

Em 2010, a Associação Portuguesa de Bioética apelou ao Parlamento que legalizasse o testamento vital – o que veio a acontecer passados dois anos.

Antecipando a celeuma que iria criar a junção da eutanásia à discussão do testamento vital, Rui Nunes, o porta-voz da APB, defendeu então que esse debate fosse remetido para “uma fase seguinte”.

Em 2012, PS, BE, PSD e CDS-PP apresentam propostas relacionadas com o testamento vital. Por outras palavras: havia um entendimento entre os partidos de esquerda e direita.

2015: Da sociedade civil para o Parlamento

Apesar da narrativa oficiosa que circula em vários discursos dizer o contrário, o impulso para a renovação da discussão da eutanásia partiu não do Parlamento, mas da sociedade civil. O movimento Direito a Morrer com Dignidade, fundado em 2015, promoveu então um manifesto – que foi publicado em vários jornais – defendendo que era “imperioso acabar com o sofrimento inútil e sem sentido, imposto em nome de convicções alheias. É urgente despenalizar e regulamentar a Morte Assistida”. Em abril do mesmo ano, entregou uma petição, com mais de oito mil assinaturas, na Assembleia da República.

É de sublinhar: o manifesto do movimento cívico Direito a Morrer com Dignidade foi assinado por mais de 100 personalidades como o ex-líder bloquista João Semedo, o sociólogo Boaventura de Sousa Santos, a deputada e ex-ministra social-democrata Paula Teixeira da Cruz, o médico e deputado socialista Alexandre Quintanilha, e o atual líder do PSD Rui Rio.

2016: Bloco de Esquerda agarra o tema

A petição não caiu no esquecimento. José Manuel Pureza, deputado do Bloco de Esquerda (e dos signatários da mesma), elaborou um relatório sobre a iniciativa que pedia a despenalização da morte assistida. O documento foi aprovado por unanimidade em comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias a 30 de novembro de 2016. O debate ficou agendado para o primeiro trimestre de 2017.

BE e PAN anunciaram logo que iriam apresentar iniciativas próprias no sentido de despenalizar a morte assistida. Mais tarde, PEV e PS juntaram-se-lhes.

2017: Petições contra petições

Tal como a iniciativa, a resposta ao debate agendado em torno da eutanásia veio de fora do Parlamento. A Federação Portuguesa Pela Vida entregou, em janeiro de 2017, uma petição na qual argumentava que a eutanásia é sempre um homicídio apoiado pelo Estado (pretensamente através de algum profissional de saúde) ou um suicídio assistido pelo Estado, e que a este não cabe criar o direito de alguém ser morto por outrem, nem validar esta opção como legítima perante o coletivo."

Passados dois meses, surge ainda outra petição. Desta feita, um grupo de três dezenas de médicos e enfermeiros uniram-se pela despenalização. Os principais rostos do movimento eram o patologista Sobrinho Simões, o ex-diretor-geral da Saúde Francisco George e a dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses Guadalupe Simões. Estes admitiam que se sentiam “frustrados pela impossibilidade de aliviar de forma satisfatória” a agonia dos doentes “sem qualquer esperança de vida, à espera de que a morte ponha termo ao seu martírio.”

2018: “Por favor, não matem os velhinhos”

Em dia de votação dos diplomas de despenalização da eutanásia no Parlamento, reuniram-se no exterior algumas centenas de pessoas a contestar a possível aprovação. Vera Guedes Sousa, uma jovem portuguesa estudante de Medicina, foi para a manifestação envergando um cartaz que dizia: “Por favor, não matem os velhinhos”. A sua fotografia tornou-se viral e símbolo do movimento contra a eutanásia.

2018: A votação falhada por cinco votos

Em pouco menos de dois anos, muitos dirão que algo mudou radicalmente no Parlamento, ou talvez tenham sido só as maiorias parlamentares. Afinal, foi apenas a 29 de maio de 2018 que se deu a última votação pela despenalização da eutanásia. Na época, as liberdades de voto e a oposição do PCP – que mantém a mesma posição – baralharam as contas. Nenhum dos quatro projetos de lei – do BE, PS, PAN e PEV – conseguiu os 116 votos necessários.

A iniciativa do PS foi aquela que esteve mais perto de passar, com 110 votos a favor, 115 contra e quatro abstenções. Dois deputados socialistas – Ascenso Simões e Miranda Calha - votaram contra o projeto do próprio partido. Foi um dia emotivo no Parlamento. Bloco de Esquerda e PAN prometeram logo voltar à carga com o mesmo tema na nova legislatura.

2020: O referendo que não chegará a existir

Com a mudança de maiorias no Parlamento após as eleições de 6 de outubro de 2019, o tema da eutanásia regressou. Todas as contas indicam que os diplomas entregues no Parlamento vão passar. Para tentar travar a iniciativa parlamentar e/ou alargar a discussão, CDS e Chega defenderam que o tema devia ser referendado. A Igreja portuguesa uniu-se e começou mesmo uma recolha de assinaturas nesse sentido.

Os partidos da esquerda travaram contudo a hipótese de um referendo, argumentando que no passado as mesmas não o haviam requerido.

2020: Cavaco e Passos Coelho juntos

Os portugueses que são contra a eutanásia receberam, na semana passada, o apoio de dois pesos-pesados da política nacional. Cavaco Silva, ex-Presidente da República, numa declaração enviada à “Renascença”, disse que a eutanásia é um “grave erro moral”. Constitui “a decisão mais grave para o futuro da nossa sociedade que a Assembleia da República pode tomar”, acrescentou.

Segundo Cavaco, a despenalização da eutanásia significa “abrir uma porta a abusos na questão da vida ou da morte de consequências assustadoras”. O antigo Presidente da República afirma que “os deputados não podem tratar com leviandade o bem mais precioso de cada indivíduo”.

Por sua vez, Passos Coelho, em declarações ao Expresso, classificou de "leviana" a forma como a esquerda pretende legislar sobre a eutanásia, considerando que a petição pró-referendo tem "o mérito" de provocar um "sobressalto cívico" sobre a matéria.

2020: Uma aprovação anunciada

Há desígnios escritos na pedra – ou nas páginas de jornal – que podem ser dados como certos. Amanhã, 20 de fevereiro, na Assembleia da República, será quase certa a despenalização da morte medicamente assistida. Cinco diplomas – do PS, BE, PEV, PAN e IL - vão a votos.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou na sexta-feira que “não tem posição tomada” quanto aos diplomas sobre a eutanásia. Todavia, não é essa a informação que circula nos corredores de Belém. Pelo que o Expresso apurou, Marcelo Rebelo de Sousa deverá vetar os diplomas ou enviá-los para o Tribunal Constitucional para fiscalização preventiva.