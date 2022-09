Dez banqueiros portugueses acumulam tantas multas como bancos

Nos últimos quinze anos, apenas dez antigos gestores bancários acumularam multas de 16,8 milhões de euros, um montante que iguala todas as coimas decididas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a todos os bancos infratores durante o mesmo período, avança o “Jornal de Notícias” esta terça-feira.

Segundo o “JN”, no caso dos "banqueiros", a maior parte das sanções da CMVM e do Banco de Portugal (BdP) fica por pagar. Por vezes, os tribunais dão mesmo como provada a sua inocência. Ora, de 2008 a 2018, os encargos do Estado com os bancos ascenderam a mais de 18 mil milhões de euros.

Ricardo Salgado é o recordista das coimas. O acumulado do BdP com a CMVM já vai em 5,8 milhões, mas esta última entidade prepara uma acusação cuja coima máxima chega aos 5 milhões, o que faria duplicar o seu atual valor a pagar, conta o jornal.

José Oliveira e Costa foi condenado a 15 anos de prisão e foi multado quer pela CMVM quer pelo BdP, somando 1,425 milhões de euros. Foi penhorada parte da sua pensão de 2295 euros, mas quase nada foi pago ao BdP até à data e ainda menos à CMVM.