Ideias portuguesas que estão a mudar a comunidade foram premiadas

"O objetivo deste prémio é investir na sociedade e conseguir medir o retorno", sublinha Ana Cristina Ferreira, responsável da área de Responsabilidade Social da Bayer

"Este é um projeto que integra tecnologia como forma de tratamento na área das demências", explica Pedro Varandas, diretor clínico da Casa de Saúde da Idanha, vencedora do 1º Prémio

"O nosso programa pretende que todos os cidadãos tenham acesso aos medicamentos que lhes são prescritos", explica Maria Toscano, representante da Associação Dignitude, galardoada com o 2º Prémio

"Finalmente as empresas perceberam que a responsabilidade social deve fazer parte do seu código de honra", refere Maria de Belém, ex-ministra da Saúde, e um dos membros do júri

"O Estado deve garantir que a sociedade civil e o setor da economia social e privada possam crescer", diz Ricardo Baptista Leite, deputado do PSD

"O maior confronto do mundo é com as desigualdades e injustiça social", lembra Adalberto Fernandes, ex-ministro da Saúde

"As atividades da sociedade civil e das associações para melhorar a vida dos cidadãos são fundamentais", sublinha Helena Canhão, professora na Escola Nacional de Saúde Pública