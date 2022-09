Há um novo caso suspeito de infeção pelo novo vírus em Portugal. É o décimo

Há um novo caso suspeito de infeção pelo novo vírus, o COVID-19, anunciou a Direção-Geral da Saúde em comunicado enviado às redações.

De acordo com a DGS, trata-se de uma criança que regressou da China, tendo sido encaminhada para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, uma das três unidades de referência para estas situações.

Diz ainda o comunicado que “a criança ficou internada, tendo já sido realizada a colheita de amostras biológicas para análise pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA)”.

Trata-se do décimo caso suspeito, depois de terem sido anunciados outros dois — duas pessoas regressadas da China que foram encaminhadas para o Hospital Curry Cabral e o Hospital São João, no Porto — no domingo. As análises realizadas a um desses casos deram negativo, estando a aguardar-se o resultado das outras.

De acordo com o mais recente balanço das autoridades chinesas, morreram já 1.770 pessoas infetadas com o vírus Covid-19, tendo sido registados também esta segunda-feira, 2.048 novos casos de infeção (na sua maioria na província de Hubei, centro do surto), fazendo com que o número total de casos subisse para cerca de 70 mil.