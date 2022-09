Oslo quer ser a primeira capital sem carros

Oslo caminha a passos largos para se tornar a primeira capital a banir o carro de forma integral. “Queremos ser a primeira grande cidade livre de emissões carbónicas no mundo”, diz ao Expresso Terje Elvsaas, porta-voz do pelouro do Urbanismo da autarquia local. A capital norueguesa quer banir a venda de carros poluentes a partir deste ano, e a intenção é proibir a entrada até a veículos elétricos. Ainda em 2020, a cidade pretende reduzir as emissões de gases de efeito de estufa em 50% face a 1990.

O projeto começou há cinco anos, quando a autarquia fixou para 2019 a abolição da circulação de veículos privados com motor a combustão em todo o centro. Na altura, os comerciantes locais tiveram receio de perder receitas, mas um estudo concluiu que mais de 50% da população é hoje a favor de uma cidade sem carros.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.