François Damas, dr eutanásia: “Acredito que a missão da eutanásia na Medicina é fundamental”

François Damas, médico já reformado, é o rosto da eutanásia na Bélgica e estará lá durante mais três anos para quem quer antecipar a morte. Quando completar 70 anos, vai deixar de vez os corredores do hospital. Na altura, já terá ajudado várias centenas de pessoas a morrer antecipadamente.

Qual o retrato da prática da eutanásia na região de Liége?

A lei é aplicada aqui com muita prudência e hesitação por parte dos médicos. Alguns ficam conhecidos por conhecerem bem a legislação relativa à eutanásia, e por isso é com alguma satisfação dos colegas que os doentes recorrem preferencialmente a estes médicos.

