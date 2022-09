Coronavírus: polémica das máscaras danificadas leva INEM a fazer esclareciemtno

A notícia de que o “INEM deu a equipas máscaras danificadas para o coronavírus”, publicada pelo Jornal de Notícias na edição deste domingo, já levou o Instituto Nacional de Emergência Médica à publicação de um esclarecimento sobre o assunto. No documento, enviado às redações, o INEM esclarece que o transporte de casos suspeitos validados de Covid-19 "é uma competência exclusiva das quatro Equipas de Transporte Especializadas do INEM, situadas em Faro, Lisboa, Coimbra e Porto", às quais foi entregue "Equipamento de Proteção Individual (EPI) de nível superior".

E este será mesmo o motivo da confusão, uma vez que, esclarecem, "o equipamento a que a notícia faz referência é o Equipamento de Proteção Individual que está disponível em todos os meios de emergência do INEM porque é utilizado na atividade diária do Instituto e que, erradamente, se procurou associar ao novo Coronavírus". Reforçam que não é competência das equipas dos meios de emergência do INEM o transporte de casos suspeitos validados de Covid-19.

Até à data, informam, "o INEM registou apenas o reporte formal de uma anomalia verificada no equipamento distribuído a uma Ambulância de Emergência Médica da zona Norte do país, tendo o mesmo sido substituído no próprio dia".

DENÚNCIAS DO SINDICATO

O comunicado do INEM chega depois de o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar ter denunciado falhas nos equipamentos de proteção contra o coronavirus distribuídos pelo INEM. A denúncia faz a manchete do Jornal de Notícias deste domingo. Rui Lázaro, dirigente do sindicato, diz que "as máscaras recebidas não asseguram a esperada e obrigatória proteção porque só trazem um elástico, ficando soltas no rosto".

Segundo o sindicalista, as máscaras danificadas põem em risco os profissionais, os cidadãos e as famílias dos profissionais por não garantirem a proteção necessária. E também o novo modelo de óculos de proteção que foram distribuidos estarão em défice - os kits tinham apenas um par, quando há 2 técnicos em cada ambulância.

Para Rui Lázaro, que vai ser recebido pelo primeiro-ministro na segunda-feira, esta situação "é mais uma evidência do estado a que o INEM chegou e da impreparação que tem demonstrado ao longo dos últimos tempos e dos últimos casos".