Coronavírus: há dois novos casos suspeitos de infeção em Portugal

Uma nota da Direção-Geral de Saúde informa que há mais dois casos suspeitos de infeção por coronavírus em Portugal. Em causa estão "um doente regressado da China que foi encaminhado para o Hospital Curry Cabral, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central" e um outro "doente regressado também da China que foi encaminhado para o Centro Hospitalar Universitário de São João", no Porto, lê-se no site da Direção-Geral da Saúde.

Estão em causa o nono e o décimo casos suspeitos de infeção em Portugal. Até ao momento, todos os outros deram negativo para a presença do novo coronavírus no país. Os 20 repatriados de Wuhan, a cidade chinesa onde foi detetado o surto de coronavírus, saíram do isolamento voluntário, no Hospital Pulido Valente, este sábado.