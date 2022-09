Morrer com hora marcada: viagem a uma consulta de fim de vida

No corredor 769 da cave do Centro Hospitalar Regional da Citadelle, em Liége, duas cadeiras de plástico presas à parede pintada de um amarelo pálido e sem personalidade são sinónimo de acolhimento. São as únicas cadeiras que se veem no labirinto de corredores subterrâneos de um hospital público com quase mil camas. Mais nenhuma porta tem aquelas duas cadeiras solitárias à frente. Pode parecer pouco, mas é muito e tem uma razão de ser: quem bate àquela porta precisa de refúgio.

Nada indica o que realmente está por trás da porta. Colada à parede, somente uma folha branca A4, com um desenho estilizado de uma flor travestida de coração, por trás da identificação “Dr. François Damas”. Parece uma senha restrita a iniciados. Parece e é. Dois cartazes pequeninos com os desenhos coloridos das capas de livros infantis e uma placa com os horários de atendimento dos médicos responsáveis pelos cuidados continuados preenchem a porta do gabinete, quase como se de um frigorífico caseiro se tratasse. Muito ruí­do visual, pouca informação. Afinal, quem será esse tal Dr. François Damas, que dispensa qualquer esclarecimento? É um médico reconhecido pela prática da eutanásia na Bélgica. Já fez mais de 200 procedimentos. Três só em janeiro deste ano. Trouxe o fim ao próprio irmão. É um profissional da morte antecipada.

