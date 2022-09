Nem ordenação de homens casados, nem sacerdócio para as mulheres: Papa recusa mudar Igreja na Amazónia

Quatro meses depois de terminados os trabalhos do Sínodo da Amazónia, o Papa Francisco publicou uma nova exortação apostólica para responder aos apelos feitos por bispos, padres, leigos e organizações não governamentais. O texto é duro sobre a situação no território, com críticas às autoridades políticas e aos agentes económicos que delapidam os recursos naturais do maior pulmão do planeta. Mas, no que toda à doutrina, pouco muda. A ideia de que é precisa uma nova evangelização e "um novo rosto da Igreja" para fazer face às necessidades dos católicos naqueles vastos territórios recebeu um 'não' do Vaticano. Francisco não quer abrir mão da atual exclusividade dos sacerdotes na administração dos sacramentos - sejam eles a confissão ou a comunhão - e, por isso, fecha a porta à ordenação de homens casados ou de mulheres, que os participantes do Sínodo tinham proposto.

"A pastoral da Igreja tem uma presença precária na Amazónia, devido em parte à imensa extensão territorial", reconhece o Papa, que assume que a situação "não nos pode deixar indiferentes, exigindo uma resposta específica e corajosa da Igreja". Mas, nada que leve Francisco a alterar o atual status quo dos ministros católicos. Motivo? "É importante determinar o que é mais específico do sacerdote, aquilo que não se pode delegar", escreve Francisco que entre as "funções específicas, principais e não delegáveis" dos padres católicos se encontra a comunhão e a confissão. "Apenas o sacerdote pode dizer: "isto é o meu corpo". Há outras palavras que só ele pode pronunciar: "Eu te absolvo dos teus pecados", conclui o Papa.

A recusa na mudança é clara, mas Francisco prepara já a sua defesa perante as críticas com que vai ser confrontado. A sua exortação "não significa de maneira nenhuma relativizar os problemas, fugir deles ou deixar as coisas como estão". O Papa defende um reforço do papel da Igreja e da missionação na Amazónia e apela a uma intensificação do olhar do Vaticano para os problemas da região. "As verdadeiras soluções nunca se alcançam amortecendo a audácia, subtraindo-se às exigências concretas ou buscado culpas externas", explica.

Crime, disse ele

A exortação "Querida Amazónia" pode não representar uma revolução na vida interna da Igreja, mas não deixa de ser relevante. Nomeadamente, pelas fortes críticas que o Papa faz diretamente contra o poder político e os agentes económicos que operam naquela vasta região.

Francisco não tem dúvidas em classificar de "injustiça e crime" o que se passa com a exploração de recursos naturais e o desprezo pelas populações autóctones. O Papa não poupa nas palavras: "Às operações económicas, nacionais ou internacionais, que danificam a Amazónia e não respeitam o direito dos povos nativos ao território e sua demarcação, à autodeterminação e ao consentimento prévio, há que rotulá-las com o nome devido: injustiça e crime".

A devastação ambiental, seja pela exploração das madeiras, do petróleo ou dos minérios, "tornam-se um instrumento que mata" a que se juntam "graves violações dos direitos humanos e novas escravidões". "Não podemos permitir que a globalização se transforme num novo tipo de colonialismo", diz Francisco que faz mesmo um apelo: "é preciso indignar-se. Não é salutar habituar-nos ao mal; faz-nos mal permitir que nos anestesiem a consciência social".

E as críticas do Papa não se ficam apenas contra as autoridades económicas e políticas que operam na região. À Igreja, também é apontada a sua quota de responsabilidade. "Não podemos excluir que membros da Igreja tenham feito parte das redes de corrupção, por vezes chegando ao ponto de aceitar manter silêncio em troca de ajudas económicas para as obras eclesiais", diz. Antes da conquista da América, como agora, "os missionários nem sempre estiveram do lado dos oprimidos" e o Papa aproveita para, de novo, pedir "humildemente perdão, não só pelas ofensas da própria Igreja, mas também pelos crimes contra os povos nativos".