Coronavírus. Maior feira mundial de telecomunicações vai realizar-se apesar de cancelamentos

Os organizadores da maior feira mundial de telecomunicações móveis, que se realiza em Barcelona (Espanha), decidiram manter a realização do evento no final de fevereiro, apesar da onda de cancelamentos ligados ao receio do coronavírus. A imprensa espanhola avança que esta decisão foi tomada numa reunião extraordinária que o conselho geral da associação organizadora (GSMA) do Mobile World Congress (MWC) que se está a realizar na capital da comunidade autónoma da Catalunha.

A reunião, inicialmente planeada para se realizar na sexta-feira, foi antecipada para as 14h00 locais (13h00 em Lisboa). O congresso tem início previsto para 24 de fevereiro, decorrendo até 27, estando a sua realização a ser analisada depois de várias empresas tecnológicas terem desistido de participar, devido aos receios de propagação do novo coronavírus.

A tecnológica finlandesa Nokia anunciou hoje que não ia participar no congresso em Barcelona por receio de propagação do coronavírus, sendo a última da crescente lista de desistências do evento, que inclui as grandes fornecedoras de equipamento de telecomunicações móveis.

O surto do novo coronavírus que foi detetado na China já infetou mais de 45 mil pessoas e provocou a morte a mais de 1.100, mas só um dos óbitos ocorreu fora de território chinês. A Organização Mundial de Saúde (OMS) atribuiu na terça-feira o nome Covid-19 à doença provocada pelo novo coronavírus.