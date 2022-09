PGR suspende diretiva polémica sobre ordens no MP

A Procuradora-geral da República suspendeu a diretiva que obrigava os procuradores a cumprirem ordens dos superiores nos processos mesmo que não concordassem. De acordo com um curto comunicado, Lucília Gago vai pedir ao Conselho Consultivo da PGR um "parecer complementar" sobre a possibilidade de essas ordens não ficarem registadas nos processos. Ou como o presidente do sindicato dos magistrados do MP criticou: "Passa a haver uma mão oculta por trás dos processos".

Agora, Lucília Gago tem dúvidas sobre "o regime de acesso ao registo escrito de decisões proferidas no interior da relação de subordinação hierárquica" e por isso decidiu "suspender a publicação em Diário da República da Diretiva nº. 1/2020, até que o Conselho Consultivo emita o citado parecer complementar".

O parecer foi aprovado por unanimidade por todos os membros do Conselho Consultivo e teve a concordância da própria Lucília Gago que o transformou em diretiva antes mesmo de ouvir o Conselho Superior do MP.

O sindicato do MP, que crítica não só facto de as ordens da hierarquia terem de ser cumpridas nos processos judiciais, mas também o facto de não ficarem registas nesses mesmos processos, já anunciou que vai tentar anular a diretiva nos tribunais.