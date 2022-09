Novo Banco já vendeu dívida de 11,3 milhões de Duarte Lima

O Novo Banco já vendeu a dívida avaliada em mais de 11,3 milhões de euros de Duarte Lima, advogado e antigo líder parlamentar do PSD, avança o “Público” esta terça-feira.

A alienação foi feita feita a duas entidades: a LX Investment Partners II, uma instituição financeira com sede no Luxemburgo, e à Ares Lusitani, uma sociedade de titularização de créditos de direito português.

A primeira venda ocorreu a 22 de dezembro de 2018, tendo a Lx Investment Partners dado conhecimento ao Tribunal do Comércio de Lisboa que tomava o lugar do Novo Banco no processo. A segunda, à Ares Lusitani, foi feita a 13 de setembro de 2019. Esta empresa também informou o tribunal que assumia a posição do Novo Banco.

Após consulta dos autos do processo, não ficou claro qual o valor exacto da dívida de 11, 3 milhões de euros que cada uma das entidades comprou nem o valor que pagaram para passarem a titular a dívida, escreve o jornal.