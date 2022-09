É mais difícil arrendar casa em Lisboa do que em Berlim ou Barcelona

Arrendar casa em Lisboa é mais difícil do que em cidades como Berlim ou Barcelona, de acordo com um estudo divulgado pelo jornal “Público”, que aponta para uma taxa de esforço de 58%, no caso da capital portuguesa, enquanto nas outras duas cidades é de 40% e 45% respetivamente.

A análise, desenvolvida pelo grupo de investigação Morfologia e Dinâmicas do Território do Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP), cruza o valor das rendas e dos rendimentos de um agregado a residir num T2 (com 95 metros quadrados) em cada uma das três cidades. Em todas elas, a taxa de esforço de 30% é ultrapassada, mas Lisboa apresenta o valor.

De acordo com o jornal “Público”, várias razões justificam esta diferença de valor, a começar desde logo pelo rendimento mediano de um agregado português, 1563 euros, muito inferior ao de um agregado em Barcelona, que é de 2614 euros, e de Berlim, 3727 euros. Também o valor mediano da renda que é pedida na capital portuguesa por um T2 de 95 metros quadrados, isto é, 916 euros (em Barcelona é são 1170 euros e em Berlim, 1491 euros) ajuda a justificar estas diferenças na taxa de esforço.

De acordo com o jornal “Público”, os dados relativos ao rendimento mediano equivalente por tipo de agregado usados nesta análise foram retirados das Estatísticas Europeias sobre Rendimentos e Condições de Vida relativos a 2018, e permitem comparar a situação do agregado proposto em cada uma das cidades analisadas.