Coronavírus. Número de mortos chega a 1013

O mais recente balanço efetuado, esta segunda-feira, pela comissão de saúde da província de Hubei, na China, indica que o número de mortos na sequência da infeção pelo novo coronavírus atingiu 1013, um acréscimo de 105 vítimas mortais em relação à atualização que foi divulgada no domingo. Daquele número total de fatalidades, 1011 ocorreram na China, uma em Hong Kong e outra nas Filipinas.

As autoridades da província de Hubei, onde se localiza a cidade de Wuhan onde foram detetados os primeiros casos, revelaram, também, que há 42.760 pessoas infetadas na China, mais 2.589 do que neste domingo.

O balanço ultrapassa o da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês), que entre 2002 e 2003 causou a morte a 774 pessoas em todo o mundo, a maioria das quais na China, mas a taxa de mortalidade permanece inferior.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais de 350 casos de contágio confirmados em 25 países. Na Europa, o número chegou esta segunda-feira a 43, com quatro novas infeções detetadas no Reino Unido.

A situação motivou a marcação de uma reunião de urgência de ministros da Saúde dos países da União Europeia para quinta-feira, em Bruxelas, enquanto a Organização Mundial de Saúde enviou uma equipa de especialistas para a China para acompanhar a evolução.