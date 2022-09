Coronavírus. EUA enviaram material médico para o Laos

Os Estados Unidos da América (EUA) enviaram esta segunda-feira material médico para o Laos, no âmbito de um programa norte-americano para impedir a propagação do novo coronavírus e cujo investimento é de 100 milhões de dólares. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID, na sigla inglesa) informou, citada pela agência France-Presse, que enviou 440 óculos de proteção e 1.500 aventais cirúrgicos para o Laos, um dos países que faz fronteira com a China.

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, tinha anunciado na sexta-feira que o país iria disponibilizar 100 milhões de dólares (mais de 91 milhões de euros) para ajudar Pequim e outros países afetados pelo surto do novo coronavírus.

Este anúncio da Casa Branca ocorreu numa altura em que o Presidente norte-americano, Donald Trump, procura reduzir o financiamento para iniciativas globais de saúde em quase metade, de acordo com a proposta de orçamento federal do executivo dos EUA para 2021. Segundo Washington, o Laos, as Ilhas do Pacífico, Myanmar (antiga Birmânia) e a Papua-Nova Guiné são considerados países prioritários deste investimento dos EUA.