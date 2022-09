Camião com dois ocupantes cai dentro de poço em Santa Cruz, na Madeira

Um camião com dois homens a bordo da cabine despistou-se hoje no concelho de Santa Cruz, caindo de uma altura aproximada de 10 metros para dentro de um poço, disse fonte dos bombeiros sapadores da localidade madeirense.

De acordo com a mesma fonte, um dos homens está fora da viatura e o outro está ainda dentro da cabine, estando a decorrer o seu desencarceramento. Não foi, contudo, indicado o seu estado de saúde.

Foi solicitada a colaboração de uma equipa de mergulho dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O acidente ocorreu no sítio da Azinhaga, na freguesia do Caniço. O concelho de Santa Cruz é o município contíguo a leste do Funchal.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz fizeram deslocar para o local duas viaturas de apoio, uma ambulância e 10 elementos da corporação.