O megafone desavergonhado do racismo

Entre algumas coisas que podemos dizer sobre a expansão do império, uma é indesmentível: um dos maiores contributos de Portugal para a globalização foi o comércio transatlântico de escravos. Só do território que hoje corresponde a Angola os portugueses arrancaram, entre 1501 e 1866, 5,7 milhões de almas. Dizer isto não é penitenciar-nos pelo nosso passado. Ele já cá estava quando nascemos. É sublinhar um dos factos mais notados pelo olhar exterior sobre a nossa História e que nós próprios tendemos a subvalorizar. E o facto de ser ainda tão difícil de escrevê-lo sem que isto gere polémica é significativo. A dificuldade não resulta apenas da natureza imperial do nosso passado, que partilhamos com outros países europeus. Tem que ver com coisas bem mais recentes.

Portugal teve um processo colonial tardio. Já toda a Europa estava a assimilar o fim dos seus impérios e ainda nós o tentávamos ocupar — o povoamento branco das colónias portuguesas é crescente ao longo do século XX, controlado durante muito tempo pelo receio da pobreza branca, com um aumento exponencial com o início da guerra. Já França e Holanda lambiam as feridas das guerras da Indonésia (1945-1949) e da Argélia (1954-1962) e ainda nós estávamos a começar a nossa (1961-1974), em três teatros de guerra diferentes e por mais 13 anos. O colonialismo português não foi menos criminoso do que o colonialismo inglês, francês, espanhol ou holandês. Só foi criminoso até mais tarde. Os massacres de Wiriamu, em Moçambique, da Baixa do Cassange, em Angola, de Batepá, em São Tomé, e de Pidjiguiti, na Guiné, aconteceram entre 1952 e 1971. Já toda a Europa revia a sua história de escravatura e nós celebrávamos o facto de termos sido pioneiros no abolicionismo teórico, em 1761, mantendo trabalhos forçados não remunerados ou remunerados mas muito próximos da escravatura, sempre que era precisa mão de obra barata para fins públicos ou privados. Só foram abolidos em 1962 e continuaram, na prática, até à a descolonização.

