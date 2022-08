Lisboa deixou de ser menina e moça

Lembro-me que era gente nova, da minha idade. Tenho várias amigas aqui que têm mais ou menos a minha idade, portanto eram novas, e agora também envelheceram.” Maria Gabriela Saraiva, ou apenas Gabriela, como é conhecida no bairro, mudou-se para a Penha de França há cerca de 60 anos.

Nascida na Covilhã, veio para Lisboa estudar e por aqui casou e foi ficando. Em outubro celebrou 89 anos e continua a viver no mesmo primeiro andar para onde se mudou depois do casamento. Mas não é a única. No prédio, são três as vizinhas que se mantêm estes anos todos, um cenário que se repete na maioria dos números da rua. “Já há muita gente nova, porque as pessoas vão morrendo, mas também ainda há muita gente velha”, garante Gabriela. E os números confirmam.

