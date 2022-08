E tudo Carlos Alexandre herdou. Exclusividade de Ivo Rosa na Operação Marquês atira-lhe para o colo o processo EDP

Carlos Alexandre já foi muitas vezes apelidado de “super juiz” e alguns super poderes bem lhe podem ser úteis nos próximos tempos. O magistrado do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) vai “herdar” esta segunda-feira todos os processos do seu colega Ivo Rosa, que se dedica em exclusivo à Operação Marquês. Entre eles conta-se o processo das rendas da EDP.

A notícia foi avançada esta sexta-feira pela “Sábado” e entretanto o “Expresso” já teve acesso à decisão do Conselho Superior da Magistratura, assinada pelo vice-presidente José António de Sousa Lameira. Nela refere-se que Carlos Alexandre concordou com a decisão, que permite libertar duas juízas que auxiliavam Ivo Rosa com os outros processos que lhe eram adstritos.

“Neste pressuposto foi ouvido o Exm.º Sr. Dr. Juiz Carlos Manuel Lopes Alexandre, o qual prestou o seu consentimento e predispôs-se a assegurar o serviço do Juiz 2 do TCIC enquanto o Exm.º Sr. Dr. Ivo Nelson Rosa se encontrar em exclusividade no proc. 122/14”, pode ler-se.

O 122/14 é, claro, a Operação Marquês, que tem José Sócrates no papel principal. Porém, Carlos Alexandre também fica em mãos com outro processo polémico relativo ao Governo do ex-primeiro ministro. No caso EDP, o antigo ministro da Economia de José Sócrates, Manuel Pinho, é suspeito de ter favorecido a empresa elétrica, ainda hoje liderada por António Mexia, em cerca de 1,2 mil milhões de euros.

Pinho é também suspeito de receber uma avença mensal do Grupo Espírito Santo, entretanto desmantelado.

Com a predisposição de Carlos Alexandre para assumir os processos a que Ivo Rosa não conseguia dar seguimento, ficam libertas as juízas Mariana Gomes Sousa Machado – que regressa ao Tribunal da Concorrência, que “luta com uma premente falta de juízes” – e Maria da Conceição dos Inocentes Moreno, que será adstrita ao quadro complementar de Lisboa.

As duas juízas também concordaram com a solução, bem como os juízes presidentes de de Lisboa e Santarém, comarca ao qual pertence o Tribunal da Concorrência.