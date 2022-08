Rui Pinto suspeito de negociar venda de dados a “entidades com relevante poder económico”

O Ministério Público suspeita que Rui Pinto pudesse estar a negociar a venda de informações, que tinha obtido através de acesso ilegal a sistemas informáticos, a entidades “com relevante poder económico”, avança o “Diário de Notícias” esta sexta-feira.

No acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), proferido na terça-feira, o MP refere que “à data da sua detenção o arguido detinha na sua residência um papel por si manuscrito, do qual resulta, indiciariamente, que se encontraria a negociar algum tipo de situação profissional ou de colaboração com terceiros, mediante determinadas condições que pretendia ver satisfeitas, de modo a assegurar o seu futuro.”

Mais: “Nessas negociações poderão estar envolvidas entidades com relevante poder económico e que o poderão auxiliar a manter-se em local oculto”.

O “DN” tentou esclarecer junto de fontes próximas da investigação o que estava em causa e de que entidades se tratam, mas não obteve resposta.