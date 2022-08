Portugueses sob quarentena em cruzeiro "não estão em risco especial", diz DGS

Os cidadãos com passaporte português que se encontram em quarentena a bordo de um navio em Hong Kong "não estão em risco especial", afirmou esta sexta-feira a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, em conferência de imprensa.

O mesmo se aplica aos portugueses residentes em Wuhan que foram repatriados da cidade chinesa e encontram-se em isolamento no Hospital Pulido Valente - com acesso a um espaço "para fazer exercício físico e a meios audiovisuais e wi-fi - afirmou Graças Freitas, explicando que também "os seis contactos do 'cluster' alemão estão em vigilância, mas sem sintomas".

Questionada sobre a morte do médico chinês que revelou a existência de um surto e que foi, por causa disso, silenciado pelas autoridades chinesas (que o obrigaram a assinar um documento onde admitia ter prestado declarações falsas), Graça Freitas afirmou que não "há qualquer motivo" para que as autoridades portuguesas “não continuem a confiar nas autoridades da China".

"Tem havido transparência", assegurou, sendo disso exemplo a iniciativa do Governo chinês de colocar "50 milhões de pessoas sob quarentena". "Mais transparente do que isto é impossível", sublinhou, dizendo-se "grata à China pelas medidas de contenção adotadas". "As autoridades têm sido exemplares não só no controlo do surto, como na divulgação de informação a outros países e organizações internacionais."

Na conferência, Graças Freitas foi também questionada sobre as duas novas ambulâncias disponibilizadas para o transporte de casos suspeitos, tendo explicado que, "se houver mais casos, temos de estar preparados e ter mais hospitais de retaguarda, hospitais preparados com ambulatórios para testar estes doentes e transporte para os hospitais". Sobre a localização - Coimbra e Faro - esclareceu que o objetivo é ter "uma maior cobertura geográfica".

"Neste momento, estamos confortáveis com [os meios] que temos, prontos para ampliar um pouco a resposta e, se for caso disso, voltar a ampliá-la", disse, reiterando que a resposta aos possíveis casos que possam surgir será, em qualquer circunstância, proporcional". "Não serão usados meios desproporcionais", foram as suas palavras.