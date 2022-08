Causar impacto positivo na comunidade? É com eles

A receita parece simples. Tudo começa com a ideia. Depois é moldá-la e colocá-la em prática. Parece simples, mas sabemos que é bem mais complexo do que isso. Projetos comunitários com o objetivo de causar impacto positivo na vida das comunidades onde se inserem enfrentam muitas dificuldades e, por isso, todo o apoio é necessário para levar a ideia a bom porto. E se o objetivo pode fazer a diferença, então este prémio está aqui para o reconhecer e ajudar.

O "Ideias que mudam o mundo" é uma colaboração entre o Expresso e a Bayer e visa financiar projetos originais e inovadores de apoio à comunidade desenvolvidos por associações de utilidade pública. Privilegiam-se as candidaturas que suportem inovação nas áreas da saúde e educação e que tragam benefício para a comunidade. Em 2019 realizou-se a primeira edição e foram doados €50 mil a duas associações com projetos realmente inovadores.

Pode acompanhar em direto a cerimónia de atribuição dos prémios de 2020 - que decorre na próxima segunda-feira, 10 de fevereiro, na sede da Impresa - através do Facebook do Expresso.