Nova concessão de mobiliário urbano vai render €1 milhão/ano à Câmara do Porto

A Câmara do Porto vai lançar um concurso para a concessão do mobiliário urbano na cidade, empreendimento que passa pela redução e a substituição de todos os suportes publicitários existentes na cidade, assim como os abrigos de paragens de autocarros. Com a mudança de concessionários, o município espera arrecadar pelo menos um milhão de euros por ano, valor estimado num estudo encomendado à Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP).

O procedimento, que será sujeito a aprovação do executivo, em reunião pública da próxima segunda-feira, obrigará a que todos os equipamentos existentes na via pública - mupis, outdoors, painéis ou abrigos - sejam substituídos por equipamentos mais modernos, parte em suporte digital. Os abrigos de autocarros passarão a estar equipados com tecnologias de informação ao passageiro, em formato de painéis eletrónicos indicativos das carreiras e tempos de espera, ajudando desta forma o trajeto de modernização da STCP, que em breve passará para a posse das autarquias.

Em comunicado, a autarquia avança que do caderno de encargos dos novos concessionários consta ainda a limpeza de publicidade em muitas zonas do Porto, processo já iniciado com a retirada de todos os mastros-bandeira com mupis sobrelevados em grandes vias e rotundas. Os andaimes de obras, usados como outdoors publicitários, já deixaram de ser licenciados.

O executivo de Rui Moreira propõe-se desanuviar o ambiente paisagístico da cidade que tem o seu Centro Histórico classificado como património da UNESCO, “reduzindo o ruído publicitário e privilegiando a informação aos munícipes”. Com as receitas provenientes da concessão, a Câmara irá investir noutro tipo de mobiliário urbano que, não sendo passível de exploração comercial, poderá ser adquirido conforme as opções do Pelouro do Urbanismo, Espaço Público e Património, “deixando ao presente mas também aos futuros responsáveis políticos uma maior liberdade em operações de reabilitação do espaço público”.

A concessão terá a duração de 15 anos nos dois lotes maiores mobiliário urbano, e cinco anos nos lotes mais pequenos. A Câmara do Porto garantirá com esta operação e através de um concurso público internacional por lotes, cumprimento das leis da concorrência e o novo código dos contratos públicos, dando aos pequenos operadores do mercado da publicidade possibilidade de “concorrer com êxito”. Para isso, será excluída a possibilidade do mesmo concessionário ficar com a operação em mais do que um lote, salvo se não houver outros concorrentes.

A publicidade em mobiliário urbano no Porto está concessionada desde os anos 80 à mesma empresa, tendo os contratos existentes desde então deixado de ter enquadramento no atual Código da Contratação Pública. A autarquia adianta que a rescisão com o anterior operador foi feita de comum acordo.