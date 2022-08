Mutilação genital feminina “não é mais do que violência de género”

A mutilação genital feminina (MGF) é um atentado básico e violento aos direitos humanos da criança e da mulher e custa acreditar que hoje em dia ainda se encontre em sociedades ocidentais. Mas encontra-se. E não é tão rara como isso.

Na maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, só nos últimos anos foram identificados mais de cem casos. E se muitos deles respeitam a famílias oriundas da Guiné-Bissau ou de outros países onde a religião muçulmana predomina, não se pode dizer que a prática seja uma imposição de uma única religião, ou sequer da religião em si mesma, conforme lembra Fernando Prada, um enfermeiro especialista de Saúde Materna e Obstétrica.

Para Prada, o que está em causa não é a religião, mas fatores culturais que acabaram por lhe ficar associados. Ter consciência disso é essencial para lidar com os casos muitas vezes delicados que aparecem na Alfredo da Costa, seja por ocasião dos partos seja na gravidez. Além de Prada, o Expresso falou com Fátima Baptista, igualmente enfermeira especialista na mesma área. A conversa decorreu à margem da sessão comemorativa do Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina.

Quais são as situações mais frequentes de mutilação genital feminina?

Fernando Prada (FP): Uma situação típica é a de mulheres que têm um corte, uma mutilação identificada de tipo 2, por vezes quando a intenção era fazer uma de tipo 1...



Isso é mais frequente do que a infibulação?

FP: Sim. A infibulação, ou seja, a mutilação de tipo 3, é muito menos frequente. A taxa de incidência é mais em países como a Eritreia, a Nigéria, ou Sudão, que têm como objetivo fazer o encerramento do canal vaginal com uma membrana selante. Em termos dos números que apresentamos, de 112 casos identificados em sala de partos e urgências, só três são do tipo 3. Mais quatro do tipo 2c. Os restantes são do tipo 1 e do tipo 2.

Ou seja, excisão do clitóris e dos lábios vaginais.

FP: Sim, dos pequenos e dos grandes lábios, parcial ou total.

Existe alguma noção do total de casos em Portugal?

FP: Algumas pessoas apontam para sete mil casos, mas não há forma de dizer em concreto. Eu arriscaria dizer que são mais. Nós apanhamos uma pequena franja das mulheres vítimas de mutilação, que recorrem à maternidade no seu processo de vida. Mas existem muitas que já não estão em idade fértil, ou que ainda não estão em idade fértil. E também há os fluxos migratórios...



Tipicamente, em que idade é que a mutilação ocorre?

Fátima Baptista (FB): Antigamente, na maioria dos casos, compreendia o período entre os seis e os catorze anos. Era visto como uma passagem das meninas para o ritual das mulheres. Atualmente, como passou a ser penalizado, é feito em crianças mais pequenas. Muitas vezes à nascença, muitas vezes quando ainda são bebés de meses, com um mês, mês e meio. Porquê? Porque, se o bebé chorar, a população não percebe se ele chora por estar a ser cortado ou por outras razões. Há outras faces recentes, nomeadamente casos de mulheres mutiladas em adultas, que têm sido descritos em Inglaterra. Isso faz-se quando casam com homens cuja família é praticante, e para serem aceites nela têm obrigatoriamente que sofrer a mutilação.



Quando diz praticante, não se está a referir só à religião muçulmana.

FB: Não. Isto não é uma coisa característica só dos muçulmanos. Também encontramos católicos, judeus. Mas a grande maioria - aqui um exemplo é a Guiné-Bissau - são muçulmanos.



FP: A mutilação não tem nenhum fundamento religioso. O que se verifica é que é mais comum nos muçulmanos. Por questões culturais paralelas à religião. Nomeadamente em países africanos. Mas isto não é mais do que violência de género.



Quando se detetam situações, por exemplo, em consultas, é habitual a mulher não querer falar do assunto.

FB: Há muitas que não querem e é um direito que lhes assiste. Antigamente, as mulheres eram mutiladas no mato, em barracas onde permaneciam trinta, quarenta, sessenta dias. Durante esse tempo, eram ensinadas a guardar segredo de tudo o que se passasse lá. Muitas delas levam isso a peito e não querem simplesmente falar do assunto, para não deixarem de cumprir o que prometeram.



Quando diz antigamente, diz até há quanto tempo?

FB: Bom, a partir de 2011 isto começou a ser punido na Guiné com pena de prisão. As coisas terão mudado de há meia dúzia de anos para cá. Não sei se nas aldeias mais remotas não se continuará a fazer.



Esse tempo em que elas ficavam, ou ficam, nas barracas tem a ver com algum ritual de purificação ou com razões mais práticas?

FB: As mulheres são levadas para as barracas para serem cortadas, e depois, muitas vezes, as pernas são amarradas para que as pernas cicatrizem sozinhas. A literatura diz que anda à volta dos quarenta dias É o tempo que leva até isso acontecer e elas regressarem à sua aldeia.

Por outro lado, muitas vezes as mulheres cumprem os dois fanados ao mesmo tempo. Na Guiné fala-se do pequeno fanado, que é o corte em si, e do grande fanado. As mulheres são mutiladas e a seguir ficam lá. Muitas vezes são batidas, são obrigadas a fazer as lides domésticas, ensinadas a comportarem-se perante os mais velhos, a respeitá-los. No fundo, os dois fanados fundem-se. Estão em sequência.



Em Portugal, a mutilação é encontrada sobretudo em guineenses?

FP: Em termos estatísticos, o maior número de senhoras submetidas à mutilação são da Guiné-Bissau ou da Guiné-Conakry.



Quais são os efeitos nas várias idades?

FP: Na criança, logo à partida, temos o risco de vida, pelo sangramento excessivo. As doenças infecciosas de transmissão pelo corte: o HIV, as hepatites. Depois há complicações a médio prazo: fístulas, infeções urinárias... E, no futuro, a dor crónica, o síndrome pós-traumático, complicações na gravidez, casos de infertilidade, abortos recorrentes. Entre outros.



São efeitos frequentes?

FB: Sim.



FP: Gerais e frequentes. Mais frequentes em África, porque lá as condições de acesso à saúde são mais deficitárias.



Em relação às mulheres que recorrem à Maternidade Alfredo da Costa, a maioria resiste a contar a sua experiência?

FB: Não. Mas temos de ter presente quem vai abordar a questão com elas. Não podemos assumir uma atitude crítica. Jamais as podemos julgar. Uma mulher que nota que temos uma atitude crítica jamais nos vai contar o que lhe aconteceu.



O marido costuma acompanhá-las nas consultas?

FB: No nosso caso, é a sala de partos. Os maridos normalmente entram. Porquê? As senhoras da Guiné-Conakry, por norma, não falam português, as do Senegal também não, as da Eritreia também não, as da Somália também não. Geralmente os homens vêm primeiro para Portugal e só mais tarde vão buscar estas meninas. Chamemos-lhes meninas, porque em grande parte são casamentos arranjados e o homem é sempre mais velho dez, quinze, vinte anos.



Elas têm que idade?

FB: Costumam ter à volta de quinze anos. São casamentos arranjados, em que o homem tem de pagar um dote à família, e elas não têm hipótese de escolha. Os pais acordaram que seria assim.



O facto de os maridos as acompanharem não dificulta que falem da mutilação genital?

FB: Dificulta e não dificulta. Eu tenho capacidade de me relacionar bem com as mulheres grávidas. Às vezes consigo não só tirar algumas coisas das mulheres, como chamar o homem para a conversa. Geralmente é quando a mulher ou está nas admissões para ser internada, ou vai às urgências por qualquer motivo, ou está no quarto a fazer a dilatação. Quando começo a falar de etnias, pergunto se é fula ou mandinga, elas pensam: afinal a enfermeira percebe um bocadinho da nossa cultura. Se é assim, podemos falar mais...



E em que tom se referem à mutilação?

Depende. Muitas aceitam como fazendo parte da sua cultura. Outras ficaram magoadas com as suas famílias, não o aceitam e tratam isso como algo que foi violento.