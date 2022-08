Mulher detida em Lisboa por agressão a professora

Uma mulher de 32 anos foi detida na quarta-feira, na freguesia de Campo de Ourique, em Lisboa, suspeita do crime de "ofensas à integridade física" a uma professora, informou esta quinta-feira o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP. De acordo com o comunicado divulgado pela polícia, a suspeita é "mãe de um aluno" que frequenta uma escola em Campo de Ourique e terá agredido uma professora de 54 anos.

A suspeita terá agredido a docente devido a "um conflito entre alunos no dia anterior [terça-feira]" e que "teria levado a uma agressão" do filho da suspeita pela professora. A nota refere que a PSP encontrou a professora "no chão a ser auxiliada por testemunhas", enquanto a alegada agressora, "juntamente com um familiar", se dirigia à vítima "de forma agressiva".

A docente foi transportada para um hospital "dado padecer de outras complicações que podem ter sido afetadas devido à agressão". A detida compareceu hoje no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa para aplicação das medidas de coação.