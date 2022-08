Marta Temido admite mudar lei para impor “isolamento social”

Marta Temido admite mudar a lei para que seja possível o afastamento social forçado, para prevenir o alastramento do novo coronavírus, revela o “Jornal de Notícias” esta quinta-feira.

A hipótese, levantada pela ministra da Saúde na reunião do Conselho Nacional de Saúde Pública, só seria concretizada se houvesse um surto de grande dimensão.

Na reunião do Conselho Nacional de Saúde Pública de ontem, a ministra admitiu poder ter de mudar a lei, com carácter de urgência, disse ao “JN” fonte conhecedora do processo.

Antes de o fazer, porém, a ministra disse que iria pedir a opinião a cada um dos membros do órgão consultivo, para perceber se teria apoio global.

Nos últimos dias, têm sido muitos os médicos a pedir alterações à lei. Francisco George, ex-responsável máximo da DGS, a favor da mudança. Na quarta-feira, Ricardo Mexia, presidente da Associação de Saúde Pública, também pediu a mudança da lei, mas não já. “Não é com a casa a arder que se compra um seguro”, disse.