Taxa de abandono escolar é a mais baixa de sempre

A taxa de abandono escolar precoce voltou a cair em Portugal e está agora muito próxima da meta europeia estabelecida para 2020: ter um máximo de 10% de jovens a deixar o sistema de educação e formação sem obter uma qualificação de nível secundário.

Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação e dão conta de uma redução na taxa de abandono de 12,6%, para 11,8% há dois anos e para 10,6% em 2019. A mesma nota do Ministério lembra a evolução percorrida pelo país, já que o ponto de partida há duas décadas era muito negativo: 44% de abandono em 2000. Em 2011 o valor já estava nos 23%, mas era ainda assim quase o dobro da média europeia.

“Se Portugal continuar a reduzir a sua taxa de abandono e com a estagnação deste indicador a nível europeu, o país terá, pela primeira vez, um valor igual ou mais baixo do que a média da UE”, sublinha o Ministério, felicitando as “comunidades educativas por mais este sucesso do sistema de educação e formação”.

Entre as políticas que contribuíram para a evolução, a tutela destaca o programa TEIP (territórios educativos de intervenção prioritária), o programa nacional de promoção do sucesso escolar, o apoio tutorial específico, a aposta no ensino profissional ou a autonomia e flexibilidade curricular.

Meta do ensino superior por cumprir

Os dados foram apurados pelo Instituto Nacional de Estatística e revelam ainda que na meta europeia de ter 40% da população entre os 30 e os 34 anos com um curso superior, o objetivo não deverá ser cumprido no prazo previsto (2020).

Esta taxa de escolaridade do ensino superior está a aumentar em Portugal e fixou-se nos 36,2% no ano passado. Este valor corresponde a um aumento de 2,7 pontos percentuais face a 2018 e precisava de crescer mais 3,8 pontos percentuais este ano para se alcançar o objetivo europeu.