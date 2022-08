Mais, o novo partido que quer acolher movimentos independentes

Até ao início do verão, pode surgir um novo partido político em Portugal. Segundo o “Público” esta quarta-feira, o Mais - que funcionará como um plataforma nacional de apoio a candidaturas de movimentos independentes - vai estar em período de gestação. Os fundadores pretendem cumprir todos os trâmites legais e ainda entrar na corrida às eleições marcadas para 2021: presidenciais e autárquicas.

De acordo com o jornal, a iniciativa de constituir um novo partido partiu do mesmo grupo de pessoas que, em maio de 2018, esteve na origem do lançamento do Movimento Associativo Independente - Mais.

Joana Amaral Dias é um dos rostos da comissão instaladora, constituída por 13 elementos. “Tenho apoiado este movimento há já algum tempo e realço o trabalho válido que tem feito do ponto de vista da cidadania. Embora considere que tenho uma matriz de esquerda, neste momento conta com o meu apoio”, afirma a antiga deputada do Bloco de Esquerda.

Há também outras figuras de relevo e conhecidas dos portugueses que têm participado em iniciativas do movimento: a ex-eurodeputada Ana Gomes, o antigo líder do CDS José Ribeiro e Castro, o ex-candidato presidencial Henrique Neto e o ex-bastonário das Ordem dos Médicos José Manuel Silva.

Constituída a comissão instaladora, o movimento vai agora lançar-se na recolha das 7500 assinaturas para submeter ao Tribunal Constitucional.