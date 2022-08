Crianças e jovens esperam meses por medicamento

O Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral Calouste Gulbenkian (CRPCCG) faz esperar, há meses, vários adolescentes e crianças por um medicamento para a dor, revela o “Jornal de Notícias” esta quarta-feira.

Segundo o “JN”, a encomenda do fármaco foi feita em julho, mas os concursos só abriram em dezembro e janeiro.

O jornal relata o caso de Inês Lagartinho, uma jovem de 24 anos com paralisia cerebral que está a perder a funcionalidade das mãos e em risco de não concluir a licenciatura devido à falta do medicamento.

A mãe de Inês, Helena, inquiriu ontem a responsável clínica do CRPCCG devido à falta do medicamento. A especialista disse que não havia disponível o medicamento em causa, nem sabia quando o teria.

Todavia, ainda ontem, após questões colocadas pelo “JN”, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), que gere aquela unidade da Segurança Social, informou que vai receber esta quarta-feira as primeiras unidades de toxinas botulínicas que “serão reencaminhadas para as situações prioritárias”.

O fármaco no privado custa cerca de 300 euros a dose. De acordo com a mãe de Inês, este valor é incomportável para várias famílias que são seguidas no Centro de Reabilitação.