Costa já respondeu às cem perguntas de Carlos Alexandre. Não soube da encenação de Tancos

O primeiro-ministro António Costa já respondeu por escrito às cem perguntas formuladas pelo juiz Carlos Alexandre sobre o caso de Tancos. As respostas foram publicadas no Portal do Governo.

António Costa garante que só soube do assalto a 28 de junho de 2017, "no dia em que foi detetado". Foi alertado pelo então ministro Azeredo Lopes, que é um dos principais arguidos do processo. E que no dia do assalto contactou imediatamente o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.

O primeiro-ministro garante que nunca falou com o então diretor-nacional da Polícia Judiciária Militar (PJM), o coronel Luís Vieira sobre o assalto, "nem sobre qualquer outro assunto".

Costa nega ter tido conhecimento da reunião no Ministério da Defesa, em outubro de 2017, entre Luís Vieira, o inspetor-chefe, o major Vasco Brazão, com o chefe de gabinete de Azeredo Lopes, o tenente-general Martins Pereira. Nem da entrega por parte dos elementos da PJM de um memorando sobre a operação ilegal desta polícia para a recuperação das armas.

De acordo com Costa, Azeredo Lopes nunca lhe entregou qualquer memorando. E foi no dia da demissão do ministro, a 12 de outubro de 2018, que o primeiro-ministro mostrou o referido documento a Azeredo Lopes. E o qual António Costa garante ter lido pela primeira vez nessa manhã.

Nessa reunião com Azeredo, o primeiro-ministro disse ter ficado com a convicção de que o ministro da Defesa "nunca tinha visto anteriormente tal documento".

Costa garante que ao ler o memorando concluiu tratar-se de "um documento apócrifo, confuso", que descreve um conjunto de técnicas e procedimentos operacionais da PJM para recuperar as armas roubadas. "Resulta claro do documento que pelo menos esta ação decorrera em paralelo e sem conhecimento da PJ", frisa.

A 44 das 100 perguntas, o primeiro-ministro respondeu apenas 'não'. Grande parte das respostas negativas são sobre o conhecimento da relação entre Azeredo Lopes e o coronel Luís Vieira e também sobre eventuais contactos entre estes dois altos responsáveis e o então chefe da Casa Militar da Presidência da República, o tenente-general João Cordeiro.

Também diz desconhecer que Luís Vieira tivesse decidido desrespeitar as ordens da então procuradora-geral da República Joana Marques Vidal, que entregou a direção da investigação do caso à PJ e ao DCIAP. E só soube que a procuradora estava "descontente" através de Azeredo Lopes que o informou que a então PGR iria avançar com um processo disciplinar contra a PJM. Processo esse que nunca avançou já que a PJ e o DCIAP decidiram iniciar uma investigação criminal àquela polícia.

O primeiro-ministro frisa que nunca recebeu o já referido memorando da PJM, bem como a fita do tempo da operação daquela polícia, nem um terceiro documento em segredo de justiça que terá sido entregue por Vieira e Brazão no Ministério da Defesa.

E que só tomou conhecimento da recuperação do material militar num descampado da Chamusca "na manhã do próprio dia da recuperação através de um contacto telefónico com o ministro da Defesa". Ou seja, a 20 de outubro de 2017, quatro meses após o assalto.

O comunicado desse dia sobre o achamento das armas emitido pela PJM não lhe provocou qualquer perplexidade porque supôs que a recuperação tinha sido efetuada "no quadro da colaboração institucional a que a PJM estava vinculada". Estranhou só ter aparecido no documento a referência à GNR de Loulé, mas atribuiu isso ao facto de haver diligências policiais em vários pontos do país.

Sobre um email trocado entre Luís Vieira e Vasco Brazão, onde o Vieira escreve que o primeiro-ministro estaria a receber "inputs de várias lados" sobre o caso de Tancos, Costa diz desconhecer qualquer facto que permita esclarecer o conteúdo desse email.

No final, o primeiro-ministro garante que todas as informações que recebeu nessa data sobre o caso de Tancos estão relatadas nestas respostas agora enviadas por escrito ao juiz Carlos Alexandre.