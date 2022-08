Carlos Alexandre pede ao Ministério Público que se pronuncie sobre a divulgação das respostas de Costa no processo de Tancos

Carlos Alexandre, juiz de instrução no processo do caso das armas de Tancos, pediu ao Ministério Público que se pronuncie sobre o facto de uma cópia das respostas por escrito dirigidas por António Costa ao tribunal ter sido divulgada no site da Presidência do Conselho de Ministros, noticiou a TVI. A estação de televisão teve acesso ao despacho emitido por Carlos Alexandre em que pede ao “Ministério Público para se pronunciar sobre esta divulgação”, tendo em consideração que os autos do processo se encontram sob segredo de justiça.

António Costa decidiu, esta quarta-feira, proceder à divulgação integral das respostas às questões que lhe foram colocadas pelo juiz após terem sido “postas a circular versões parciais do depoimento” entregue no Tribunal Central de Investigação Criminal a 4 de fevereiro. Entre as cem respostas enviadas, António Costa garante que só soube do assalto a 28 de junho de 2017, “no dia em que foi detetado”. Afirmou ter sido alertado pelo então ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, que é um dos principais arguidos do processo. E adiantou que, no dia do assalto, contactou imediatamente o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.

O primeiro-ministro garante que nunca falou com o então diretor-nacional da Polícia Judiciária Militar (PJM), o coronel Luís Vieira sobre o assalto, "nem sobre qualquer outro assunto". Costa nega, também, ter tido conhecimento da reunião no Ministério da Defesa, em outubro de 2017, entre Luís Vieira, o inspetor-chefe, o major Vasco Brazão, com o chefe de gabinete de Azeredo Lopes, o tenente-general Martins Pereira. Garante, igualmente, não ter tido conhecimento da entrega por parte dos elementos da PJM de um memorando sobre a operação ilegal desta polícia para a recuperação das armas.

A 44 das 100 perguntas, o primeiro-ministro respondeu apenas 'não'. Grande parte das respostas negativas são sobre o conhecimento da relação entre Azeredo Lopes e o coronel Luís Vieira e também sobre eventuais contactos entre estes dois altos responsáveis e o então chefe da Casa Militar da Presidência da República, o tenente-general João Cordeiro.