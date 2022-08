Expresso vence prémio de jornalismo ‘Direitos Humanos & Integração’

tiago miranda

A reportagem “Pareciam foguetes de lágrimas”, de Raquel Moleiro, Tiago Miranda, João Santos Duarte e Tiago Pereira Santos, foi distinguida com o primeiro prémio de jornalismo ‘Direitos Humanos & Integração’, na categoria de Meios Audiovisuais, uma iniciativa conjunta da Comissão Nacional da UNESCO e da Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros.

O trabalho multimédia, publicado no site do Expresso em outubro de 2018, retrata o primeiro ano após os incêndios de 15 de outubro de 2017. Na história de oito mortes conta-se a história de cinquenta. Os sobreviventes e os objetos que deixaram para trás prolongam-lhes a existência.

Na mesma categoria foi também distinguida, ex aequo, a Grande Reportagem da SIC "Ensaio sobre a saúde na Guiné-Bissau", assinada por Dulce Salzedas, Rafael Homem e Luís Gonçalves. “Pedrógão Grande: Eis que fazem novas todas as coisas”, de, Liliana Valente, Sibila Lind e Frederico Batista, emitida no Público (multimédia) recebeu uma menção honrosa.

Na imprensa escrita foram distinguidos os trabalhos “Uma nova vida longe, cá, após perder tudo (ou quase)”, da jornalista Céu Neves, do Diário de Notícias, e “Uma geração a tentar sair de Gaza para dizer: “Sou de Gaza” da jornalista Maria João Guimarães, do Público. Na categoria Rádio, o primeiro prémio foi para a reportagem “Zohra – Uma Partitura para a Liberdade”, de Isabel Meira, da Antena 1. Martine Rainho, jornalista do Região de Leiria, foi distinguida na categoria Imprensa Regional, pelo artigo “Ativismo – Direitos Humanos: uma questão de educação”.

O Prémio ‘Jornalismo Direitos Humanos & Integração’ tem por objetivo reconhecer o trabalho desenvolvido por profissionais da comunicação social, a nível nacional, em prol dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Nesta 14.ª edição, o júri foi composto por Guilherme d’Oliveira Martins, Catarina Duff Burnay e Francisco Sena.