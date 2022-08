DGS diz que não é necessário uso generalizado de máscaras para proteger contra o coronavírus

A Direção-Geral da Saúde afirmou esta terça-feira que não será necessário o uso de máscara para proteger contra o coronavírus, à exceção, claro, daqueles que estejam a tratar pessoas infetadas com a doença ou casos suspeitos de infeção.

À agência Lusa, a enfermeira Goreti da Silva, do Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções e das Resistências aos Antimicrobianos (PPCIRA), da DGS, afirmou que, “de acordo com as atuais indicações, e também de acordo com as recomendações do Centro Europeu de Prevenção e Controlo da Doença, neste momento não é necessário os cidadãos estarem a usar máscaras”. Entre as razões para não as utilizar, está o facto de, segundo a enfermeira, transmitirem “uma falsa sensação de segurança”. Há exceções, explicou também, dizendo estas respeito a pessoas que cuidem de outras (estando estas infetadas ou havendo, pelo menos, essa suspeita) ou tenham tido um contacto muito próximo com casos confirmados de infeção por coronavírus. Mas mesmo nessas circunstâncias o uso de máscara não garantirá uma proteção completa, conforme salientou a Organização Mundial de Saúde na mesma ocasião em que declarou o surto do novo vírus como uma situação de emergência pública de âmbito internacional.

Além de a máscara dar uma “falsa sensação de segurança”, Portugal encontra-se na “fase de contenção” relativamente ao vírus, daí não ser necessário este tipo de proteção para todos os cidadãos. Só na chamada “fase de mitigação”, poderá haver uma mudança das regras e recomendar-se, assim, o uso de máscara. Qual o tipo de máscara a adquirir? Também sobre isso falou Goreti da Silva, explicando que devem ser adquiridas máscaras que tenham “elásticos laterais sobre a orelha para que possam ser retiradas sem mexer na máscara e depositá-las diretamente no contentor do lixo”. E quando colocadas devem ficar “ficar bem assentes e tapar bem a boca, o nariz e os lados laterais da face”.

À Lusa, Goreti da Silva explicou ainda que quem apresentar sintomas deverá ligar de “imediato”, para Linha Saúde 24 e aguardar que sejam colocados em marcha os devidos procedimentos. Caberá ao INEM, conforme a DGS tinha já adiantado, transportar o doente para um dos três hospitais de referência: o Curry Cabral e o Hospital D. Estefânia, em Lisboa, e no Porto o Hospital de S. João.