DGS confirma dois novos casos suspeitos de coronavírus em Portugal

A Direção-Geral da Saúde confirmou esta terça-feira que há dois novos casos suspeitos de infeção por coronavírus. Ambas as pessoas, dois cidadãos portugueses do sexo masculino de 40 e 44 anos, são residentes em Lisboa e foram encaminhados para o Hospital Curry Cabral, na capital portuguesa, um dos três hospitais de referência para receber casos suspeitos ou confirmados de infeção.

Em conferência de imprensa, Graça Freitas, directora-geral da Saúde, afirmou que se trata de dois novos casos distintos — o primeiro corresponde a um homem, de 44 anos, que “tem sintomas compatíveis” com a infeção pelo novo vírus e uma “ligação epidemiológica em função do seu percurso nos últimos dias”.

O segundo caso é o de um homem que contactou com outros cidadãos infetados fora de Portugal e que, à chegada ao nosso país, foi sendo vigiado (através de um mecanismo que permite identificar e validar casos para investigação, conforme se explicou na conferência de imprensa) até se perceber que também apresentava sintomas de infeção. Em concreto, esteve em contacto próximo com o grupo de alemães que ficaram infetados depois de terem participado numa formação na Baviera em que esteve presente uma cidadã chinesa.

Ainda de acordo com Graça Freitas, um dos cidadãos portugueses de quem agora se suspeita estarem infetados apresenta sintomas numa fase inicial, enquanto o outro tem sintomas há mais dias. Estão ambos “estáveis”. Questionada sobre se há conhecimento de outras doenças associadas ou crónicas (como era o caso de todos os pacientes que morreram na China devido ao novo surto), Graça Freitas apenas fez referência a um dos casos, dizendo que, tanto quanto sabe, não tem “uma patologia associada”.

Análises aos casos suspeitos vão ser feitas pelo Instituto Ricardo Jorge

Trata-se do terceiro e quarto caso dados como suspeitos em Portugal, embora as análises realizadas aos dois anteriores tenham sido negativas. Um deles dizia respeito a um funcionário de uma fábrica em Felgueiras que regressou da China no dia 22 de janeiro e apresentou sintomas que levaram a ponderar a hipótese de ter sido infetado com o novo vírus. Foi encaminhado para o Centro Hospitalar Universitário de São João do Porto e as análises que realizou, da responsabilidade do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), deram negativas.

É este mesmo instituto que irá analisar as amostras dos novos casos suspeitos, mas ainda não as recebeu, sabe o Expresso. Estima-se que demore entre cinco a seis horas a avaliar as amostras e a saber se os pacientes estão ou não infetados.

Rastreios nos aeroportos não avançam por enquanto

Na mesma conferência de imprensa, e respondendo a uma questão específica, Graça Freitas afirmou que não há quaisquer planos para se fazer rastreios nos aeroportos. E isso porque “não há indicações internacionais nesse sentido”. “Nem sequer sabemos de onde vêm os passageiros e, mesmo que soubéssemos, essas medidas, até ao momento, não demonstraram ser eficazes. A quantidade de recursos que seriam empregues nisso não iria compensar os hipotéticos casos que viessem a ser detetados.”

Graças Freitas aproveitou ainda para deixar aquilo a que se referiu como um “apelo a todos os portugueses”, para que não “discriminem quem quer que venha de um país asiático”. “Qualquer um de nós viaja para onde quer e quando quer e volta desses sítios também quando quer. É preciso bom senso.”

Sobre os portugueses que foram repatriados de Wuhan, e respondendo também a uma questão colocada por um dos jornalistas presentes na conferência de imprensa, a directora-geral da Saúde referiu que não correm mais riscos depois de saber que viajaram com um belga infetado com coronavírus e que vão repetir análises “quando for oportuno”.

Antes de Graça Freitas falou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, dando conta de uma reunião ocorrida esta terça-feira entre o Ministério da Saúde e um grupo de 20 especialistas do Conselho Nacional de Saúde para “avaliar as medidas necessárias a tomar face à atual situação de emergência pública”. Durante o encontro, e de acordo com o secretário de Estado, terá sido sublinhada a “importância de manter uma boa comunicação e evitar as situações de pânico desnecessárias, embora mantendo a necessária vigilância”.

Quais os planos de contingência adotados em Portugal?

Além do Hospital Curry Cabral, em Lisboa, estão preparados para receber possíveis casos de infeção outros dois hospitais, o S. João, no Porto, e o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. Os planos de contingência acionados incluem a distribuição de equipamento de proteção individual, a alocação de espaços e meios e a a articulação com o INEM, conforme noticiou o Expresso na semana passada.

No caso em concreto do Curry Cabral foram disponibilizados 14 quartos, isolados e mantidos a uma pressão negativa para acolher pacientes infetados com o novo vírus. Estão ainda previstas outras medidas, como a existência de circuitos de passagem alternativos para doentes e profissionais de saúde, e a entrega de equipamentos de proteção individual, como batas, luvas, máscaras, óculos e toucas.